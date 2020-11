California alcanza 1 millón de casos registrados de coronavirus

Si los casos de coronavirus continúan aumentando en el condado de Los Ángeles, podrían ser necesarias “acciones adicionales” para volver a controlar la tasa de transmisión, dijo un alto funcionario de salud.

La terrible advertencia se produce cuando California superó oficialmente el millón de infecciones, convirtiéndose en el segundo estado en alcanzar ese importante hito.

COVID-19 has NOT gone away. Take the new case rates seriously. We cannot let our guard down.

Wear a mask, limit mixing with those you don't live with, and physically distance. #YourActionsSaveLives pic.twitter.com/k1d2GGOQ6F

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) November 12, 2020