The Elf on the Shelf’s Magical Holiday Journey llega para salvar la Navidad

A los miembros del equipo detrás de The Elf on the Shelf’s Magical Holiday Journey, la pandemia les quitó el trabajo, pero les dio la oportunidad de reinventarse y de crear un proyecto que podría convertirse en una de las tradiciones más populares para las familias del sur de California.

“Por supuesto que es la meta”, dijo Marty LaSalle, codirector de Constellation Immersive, el estudio de producción que estuvo a cargo de esta monumental instalación que abre sus puertas hoy en el Fairplex de Pomona.

Esta experiencia, que se puede recorrer solo a bordo de un automóvil, está basada en “The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition”, un libro infantil que salió a la venta en 2005 y que revela el secreto de cómo es que Santa Claus se entera de quién se portó bien y quién fue travieso durante el año.

¿Y cómo sucede esto? Pues básicamente, semanas antes de navidad, Santa manda un duende a cada casa para que sirva de espía, que cada noche vuela al Polo Norte para darle un reporte completo a su jefe. Luego regresa por la mañana y se esconde en algún lugar para que los niños lo encuentren. Este juego continúa hasta navidad, cuando se acaba el trabajo del duende y entonces puede regresar a su casa.

Para darle vida a este cuento, el equipo detrás de The Elf on the Shelf’s Magical Holiday Journey recreó una serie de escenarios que abarcan una buena porción del Fairplex, entre ellos el taller de reparación de juguetes, al villa de pan de jengibre cubierta de dulces, Wonderland cubierta de nieve y la gruta mágica de Santa.

En el show, que dura aproximadamente una hora, también participan unos 50 artistas, entre bailarines y malabaristas, que actúan en varios de los escenarios repartidos a lo largo del recorrido.

“Todo esto se planeó desde que comenzó la pandemia”, dijo LaSalle, quien hace unas semanas ofreció un recorrido a los medios por las instalaciones todavía en obra negra. En ese entonces, y previendo que la crisis de salud duraría varios meses, varios talentos de Hollywood y de Broadway se reunieron para desarrollar este concepto.

Además de Chanda Bell, autora de “The Elf on the Shelf”, trabajaron David Korins, diseñador del escenario del musical “Hamilton” en Broadway, y Curtis Moore, quien estuvo a cargo de la música.

La narración está disponible en inglés y en español, y es necesario descargar una aplicación gratuita para escucharla.

En detalle

Qué: The Elf on the Shelf’s Magical Holiday Journey

Dónde: Fairplex, 1101 W. McKinley Ave., Pomona

Cuándo: hasta el 3 de enero

Cómo: boletos de $24.95 a $75, por persona; hay varios paquetes disponibles.

Informes: (213) 267-8786 y elfontheshelfjourney.com