Se quiere tatuar el nombre de su ex antes de la boda, así reacciona su novio actual

Un hombre afirma que su prometida quiere hacerse un tatuaje del nombre de su ex novio en su muñeca.

El hombre, que prefirió permanecer en el anonimato, explicó que cuando el exnovio de su prometida falleció el mes pasado, ella quedó devastada.

Ella y su ex siguieron siendo amigos después de la ruptura y compartían otros amigos.

Después de la muerte de su ex, ella estaba teniendo dificultades para sobrellevar la situación e incluso se apartó de su novio actual.

“Se alejó unos días de mí después de que escuchó la noticia porque no podía dejar de llorar y dijo que quería tiempo a solas para procesar lo sucedido y ordenar sus emociones, que estaban en un lío “, contó el novio, según informó The Mirror.

Así que la joven se marchó de la casa y fue a quedarse con su hermana.

“Ella me hablaba todas las noches y me decía que volvería a casa pronto. No la apresuré ni nada, en lugar de eso le preguntaría si necesitaba algo”, explicó el hombre.

“Llegó a casa tres semanas después y parecía más tranquila que antes. Dijo que se mantendría en contacto con otros amigos en común que conocían a su ex y planearían hacer cosas para honrarlo”.

Pero cuando le contó lo que ella había planeado hacer en su memoria, no lo podía creer.

“Me dijo que estaba planeando hacerse un tatuaje en su muñeca con su nombre de pila. En su muñeca izquierda.

Me sorprendió. Le pregunté de dónde sacó esa idea y por qué decidió hacerlo sin preguntarme. Arremetió contra mí porque le dije que me parecía extraño.

Continuó diciendo que yo no había perdido a un ser querido y que no sabía nada de este tipo de dolor. Por lo tanto, no entendía lo importante que era para ella“, relata el hombre

Al parecer, la conversación pronto se convirtió en una discusión en toda regla.

“Le dije que pospondría la boda (que se suponía es en enero) hasta que reconsidere su decisión de hacerse un tatuaje“.

La novia no se lo tomó muy bien y volvió a la casa de su hermana.

El hombre, completamente afectado, acudió a Reddit para consultar qué hacer, puesto que le dolía ver a su novia sufrir, pero a la vez sentía que también era injusto para él.

Muchas personas le recomendaron que no se casara con esa persona, puesto que se estaba tatuando el nombre de otro mientras estaba con él. Aunque tristemente ya no estuviera vivo para corresponderla, está claro que todavía siente algo por él, le advirtieron.

Las opiniones se dividieron, es una situación complicada que a nadie le gustaría experimentar.