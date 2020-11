Lanzamiento de SpaceX Crew-1: Cómo ver en vivo la misión de la NASA a la EEI el domingo

SpaceX se propone que las transferencias de astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) sean parte normal de las operaciones de la NASA con la misión Crew-1, el primer vuelo de rotación de la tripulación de la EEI, que comenzará el domingo 15 de noviembre.

Teams from @NASA and @SpaceX continue to target Sunday, Nov. 15 at 7:27 p.m. ET for the Crew-1 launch to the @Space_Station . 🚀🐉 @45thSpaceWing predicts a 50% chance of favorable weather conditions at the launch pad for lift off: https://t.co/jX4O9H5lXs pic.twitter.com/WKo86LruAy

El lanzamiento, originalmente programado para el sábado, se retrasó debido a los vientos terrestres y problemas potenciales con las operaciones de recuperación.

La innovadora misión Demo-2 de SpaceX entregó a dos astronautas de la NASA de manera segura a la EEI en mayo. Fue desgarrador y emocionante cuando los humanos pudieron probar Crew Dragon por primera vez.

Crew-1 seguirá los pasos de esa exitosa misión con el lanzamiento de un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Crew-1 llevará a Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker de la NASA, además de Soichi Noguchi de la agencia espacial japonesa JAXA, a la EEI para una estadía de seis meses. La tripulación llamó a la nave espacial “Resiliencia”.

La NASA transmitirá en vivo el lanzamiento el domingo y brindará una cobertura continua de la misión, incluido el atraque, la apertura de la escotilla y la ceremonia de bienvenida.

Tomorrow, four astronauts will head to the @Space_Station for a six-month science mission in the Crew Dragon spacecraft. Tune in:

📺 Live coverage begins at 3:15 pm ET

🚀 Liftoff is targeted for 7:27 pm ET

➡️ Postlaunch conference starts at ~9 pm ET

💻 https://t.co/TKsjNKnUSJ pic.twitter.com/OkBDa5vljZ

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) November 14, 2020