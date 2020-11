Laura Pausini habla de la magia de tocar almas de la mano de Sophia Loren

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Laura Pausini está de estreno, pero uno muy especial y diferente, el tema ‘Io Si’, de la película ‘The Life Ahead’, que marca el regreso de Sophia Loren, un ícono mundial del cine italiano, un referente y a la vez un espejo para la propia cantante quien, aunque siempre la admiró, además descubrió que son parecidas.

“Ella representa el cine italiano en el mundo. Es una buena mujer, una señora, muy educada, muy maternal, te protege mucho… Dice que soy similar a ella, la nación nos une y tenemos en común que de pequeñas hemos viajado por el mundo, conociendo culturas, ella disfruta cotidianamente de todo lo que ha vivido porque es humilde, y sabe siempre de dónde viene, aunque viva en Los Angeles, Ginebra… No se olvida de su niñez, de lo que ha significado su crecimiento, sus padres… Más que yo ha visto los cambios, viviendo miles de aventuras, de los cambios políticos, ella es muy amante de la democracia como soy yo, por eso nos gusta sentirnos italianas y al mismo tiempo de todos. Yo la admiro, la adoro y la agradezco, sobre todo, porque no me esperaba”, dice emocionada Laura.

Es que la propuesta de la película dirigida por Edoardo Ponti, hijo de Sophia Loren, no se la esperaba porque además llegó en un momento de su vida lleno de incertidumbres, como el resto del mundo, enfrentando la pandemia del COVID-19.

“No sabía que estaba grabando la película, llegó la propuesta en agosto, en un momento muy raro del COVID, yo estaba encerrada en la casa de mis padres, no salía de ahí. Son meses que estaba sin saber qué hacer, hacer nuevas canciones, nuevo disco… No estoy viviendo serenamente eso, llega esta propuesta antes todo de Diane Warren que me explica la película, yo llamo a Edoardo Ponti, el hijo de Sophia, y me dice que me manda la película y después hablamos de la canción… Yo estaba en Madrid, porque estuvimos grabando las últimas fases de ‘La Voz’, una noche, a las 3 de la noche, vi la película y llamé a mi manager, lo desperté y le dije: ‘Quiero hacerla ya'”, confiesa Laura sorprendida de su decisión.

¿Por qué sorprendida? Porque si bien no es la primera vez que le proponen se la banda sonora de una película, es la primera vez que acepta y ella misma lo explica de este modo.

“Agradezco también el valor que había tenido de decir que no, porque a veces es difícil decir que no, pero si tú no vives la canción, si no está construida con el alma, en base a la película, es mejor decir que no. En este caso me puse al 100 con la película, no es mi nuevo disco, mi nuevo sencillo, es la canción que al final hace un resumen, es una charla, soy la voz de Sophia hablando con Momo (el nene protagonista)”.

Sin duda, lo que ella misma buscó a la hora de interpretar ‘Io Si’, lo logró, porque es lo que logra en cada una de sus interpretaciones, tocar almas, cambiar pensamientos, vidas y sentimientos, y Pausini trabaja porque así sea.

“Es lo que quiero hacer todas las veces que canto, y también cuando busco canciones de otros… Yo no me doy cuenta, yo creo que todas las formas de arte no se pueden estudiar, cuando estás frente al micrófono o cuando tomas un pincel o cincel, cuando eres un pintor o un escultor, todas formas de arte. Incluso la actuación, obvio que tienes que estudiar un guion, pero mientras lo estas haciendo estás usando tu talento. Yo si trato de estudiar algo no me sale, porque no soy actriz. Todo lo que veo, en estos 26 años de carrera, las canciones que han recibido, no digo tantos número positivos, pero tantos comentarios emocionales son las que he cantado prácticamente la primera vez en el micrófono. Todo eso es mágico”, asegura.

Para Laura, la pandemia ha sido, aunque de mucha incertidumbre, como para el resto del mundo, algo que llegó en el momento en que, de todos modos, se había propuesto detenerse.

“Todo eso del COVID ha caído precisamente en un período en el que yo había decidido pararme para estudiar cómo vivir en una manera más equilibrada, más regular, aprender a estar más en casa, aprender a cuidar a mi persona y a los seres queridos que viven conmigo. Ha caído en el momento justo, entre comillas”, cuenta la cantante, y continúa con esta reflexión.

“Creo que es la primera vez que somos todos iguales, nos quedamos todos en nuestra casa con pensamientos similares, porque la incertidumbre que nos da esta situación, nos pone en frente de algo que quizás algunos ya habían pensado, pero la mayoría de la gente está enfocada en nuestra vida común… Ahora estamos todos iguales, en una situación de seres humanos, que de alguna manera es una forma de democracia que me gusta mucho, porque por fin aprendemos a no dividirnos, por cierto hubiera sido mejor que no fuese por esta motivación”.

‘The Life Ahead’ se estrenó este 13 de noviembre en Netflix, una historia tan humana, como real donde un niño, inmigrante de la calle se enfrenta a descubrir que el amor fraterno existe.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA CON LAURA PAUSINI: