“No tuve tiempo de maquillar números”, dice Javier Aguirre respecto a los partidos que dirigió con el Tri

Javier Aguirre mandó un dardo y habló sobre la cantidad de partidos que dirigió a la Selección Mexicana, mismos que en su mayoría fueron oficiales por lo que no pudo “maquillar” sus resultados en los dos procesos.

“Yo sólo estuve en los dos procesos 13 meses, en ambos, me parece, no me imagino un empate amistoso contra Jamaica en Kingston, entonces cuando yo llego todos mis partidos son casi oficiales todos, entre Copa Américas, Oro y del Mundo, no tuve oportunidad de maquillar estos números que tanto nos gusta“, dijo en entrevista con ESPN.

Javier Aguirre también dijo que las dos veces que dirigió al Tri no tenía margen de error, pues no había tiempo.

“Para meterte en números y que digan que en siete partidos llevas siete victorias, no hay chance, me tocaron cinco partidos de eliminatoria y ganamos cuatro y empatamos uno para el Mundial, y en la otra eran siete partidos, perdimos uno contra El Salvador, y de seis había que ganar cinco, además de empatar y así nos fuimos al Mundial, no había mañana. Ya cambia y no hay ese apoyo incondicional para el entrenador y así son las reglas del juego y no es queja, son vivencias”.

