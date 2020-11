Todo lo que necesitas saber si vas a salir con un hombre Escorpio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si estás pensando en salir con un hombre que nació bajo el signo de Escorpio tienes que tomar en cuenta muchos rasgos de su personalidad.

Es el signo sexy del Zodíaco, enigmático, atractivo y suele ser un gran amante. Pero para poder llegar a él no es tan fácil. Es una de las personas más complicadas para relacionarse por sus problemas de confianza, de acuerdo a un análisis del sitio enkirelations.

Entérate de todo lo que debes saber sobre un hombre Escorpio.

Déjalo tomar el control

Por su naturaleza le encanta tomar el control en la relación. Así que no tomes la iniciativa cuando planeen salir. Deja que él tome el control

Sé paciente

Vivirás con él una serie de emociones. Su carácter temperamental y explosivo de puede sacar de tus casillas, así que lo mejor es que tengas paciencia.

Cuida tus acciones

Son muy analíticos, se fijan en todos los detalles, así que cuida tus palabras y acciones, porque si piensas que no se da cuenta, estás muy equivocada, se fija en todos los detalles.

Háblale de ti, gana su confianza

Aunque son reservados con su vida personal, ya que son desconfiados, le encanta saber de la otra persona, así que no dudes en hablarle de tu vida. Así te ganarás tu confianza y de esa manera hablará de él.

Evitar ir a la cama

No es recomendable meterse a la cama en las primeras citas, ya que tiene la fama de ser un buen amante, pero el compromiso no es lo suyo, mientras no se enamore. Así que ve con cuidado, ya que la relación aún no madura.

Déjalo que hable

Aunque suele ser muy reservado, cuando toma confianza, puede hablar de sus frustraciones y enojo, deja que se desahogue y te platique todo lo que quiera. Eso sí, no le des consejos, lo único que quiere es ser escuchado.

Gánate su confianza

Si quieres que tu relación vaya por buen camino, gánate su confianza. Demuestra que puede confiar en ti.

Y es que cuando un hombre Escorpio sabe que su pareja es leal, no duda en entregarse por completo.

Sé inteligente

Tienes que demostrarle que eres inteligente, pero toma en cuenta que a un Escorpio le gusta tomar el control de la relación, así que ten mucho cuidado para saber utiliza tu inteligencia.

Puedes desafiarlo

Sí aunque suene contraproducente con el punto anterior, de vez en cuando suele ser interesante desafiarlo para que no se aburra. Pero no se trata de hacerlo enojar, es principalmente a un desafío mental, por ejemplo un juego de ajedrez.

Sé sensible

Aunque es de una personalidad fuerte, en realidad necesita de tu comprensión y sensibilidad.

Apasionado en la cama

Los Escorpio son conocidos por se buenos en la cama, así que si tienes una relación de tiempo, el sexo es imprescindible. Es un buen amante, pero también debes poner de tu parte y saca toda esa pasión que llevas dentro y disfruten de su intimidad.

¿Eres compatible?

Los signos compatibles para un Escorpio son: Cáncer, Capricornio y Piscis.

Aunque esto no es determinante, así que no perteneces a alguno de los signos anteriores no te preocupes, recuerda para el amor no hay imposible.

