Artista italiano dibuja obra de 6,119 pies cuadrados

Un dibujante italiano rompió un récord mundial Guinness cuando pasó cinco días creando un dibujo que cubre un espacio de 6,118.96 pies cuadrados.

El artista de Altomonte, llamado FRA!, también conocido como Francesco Caporale, asumió el desafío de crear el dibujo más grande del mundo de un individuo en la plaza central de Altomonte.

An Italian sketch artist, Francesco Caporale broke a Guinness World Record when he spent 5 days creating a drawing that covers 6,118.96 square feet.

What is the one fun thing you wish you could do even though you don't have the skills?

GMNS @Mannieessien and @mahoganysilver_ pic.twitter.com/NCjffNE56I

— Cool FM Nigeria 96.9 (@CoolFMNigeria) November 18, 2020