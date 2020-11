Un hijo de Trump tiene coronavirus: Donald Trump Jr. dio positivo a la prueba

Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, dio positivo a coronavirus, según múltiples informes.

Muchas personas cercanas a Trump Jr., incluidos su padre el presidente Trump y Kimberly, la novia de Don Trump, dieron positivo previamente al virus.

Los reportes de prensa indican que Donald Trump Jr. está en cuarentena y es asintomático.

Earlier this week @DonaldJTrumpJr

tested positive for coronavirus and has been quarantining at a private location, I’m told.

He’s following all medically recommended COVID-19 guidelines, a spokesperson says.

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 20, 2020