Jomari Goyso defiende a Karlo G de los comentarios destructivos por su vestido en los Latin Grammy

Que si parecía una piñata, o una quinceañera, que no era un vestido sino un disfraz de carnaval. Que si estaba gorda, embarazada… Fueron muchas las críticas, la mayoría de ellas destructivas, que recibió Karlo G por el vestido rosa que se puso en los Latin Grammy.

Jomari Goyso, que suele ser uno de los que no perdona a la hora de hablar de un vestido de premiación, en este caso salió a defenderle y con una razón más que poderosa: el fashionista segura que en el caso de la cantante de ‘Tusa’ se trató de ‘moda con un mensaje’.

“Me gustaría que lo leyeras antes de comentar; Normalmente si eres artista, la forma de robarte la noche en una alfombra, generalmente es reaparecer más delgada, más joven, con más pelo! Más pestañas y luciendo casi in real! Eso es, lo que, normalmente hacen las artistas para llevarse toda la atención!!! Cuando lo hacen, los fans, Las mujeres enloquecen y empiezan con el “si se puede” “women power” Los comentarios siempre son positivos y los titulares igual!!!! ….LO DIFÍCIL, es hacer algo que sabes va a ser criticado y usado como tema de burla, pero sabes que el mensaje va a ayudar a muchas mujeres!!! Eso es lo difícil!!

…OBVIO #karolg no quería entrar en la lista de mejores o peores vestidas!!! Ella quería usar ese momento para mandar un mensaje!!! Eso se llama “fashion with a message” MENSAJE FUERTE Y DIRECTO!!!! Ella dijo que de pequeña cuando veía las alfombras soñaba con un día ir a una y sentirse como una princesa, y vestirse como una princesa!! dijo que no le importa si no es tendencia o si no es lo correcto para que su cuerpo luzca de una manera o otra, que si quieres soñar, no dejes que nadie te diga como hacerlo y como vivirlo” Creo que la moda necesita más momentos como este!! Porque la moda no es el enemigo de la mujer!!! La moda es una herramienta para hacer sentir bien a todas las mujeres!! 🙏 feliz viernes!!! Love u @karolg #latingrammy”, escribió Jomari acompañado de la foto de la cantante con el polémico vestido.

De esta manera Goyso dejó bien en claro su apoyo y que es coherente con el mensaje que siempre él busca dar. Más allá de la crítica de la moda, o lo fuerte y controvertido que puede ser muchas veces, siempre lo vemos defendiendo a las mujeres y enojándose fuertemente con el bullying y los riesgos que implican ser víctima del mismo.

REVIVE AQUÍ LA ACTUACIÓN DE KARLO G EN LOS LATIN GRAMMY: