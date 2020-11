Legisladores de California desafían COVID-19 y viajan a Hawaii

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un grupo de legisladores de California, entre demócratas y republicanos, desafiaron el repunte de la pandemia de COVID-19 que azota al país, empacaron sus maletas y se fueron a Hawaii con destino final en la paradisiaca isla de Maui para participar en la Conferencia Anual de Políticas del Votante (The Voter Project’s Policy Conference).

En el viaje, iban tres demócratas latinos: la asambleísta de Los Ángeles, Wendy Carrillo, la asambleísta de Baldwin Park, Blanca Rubio y el asambleísta de Riverside, José Medina.

Tampoco pudieron resistirse a hacer el periplo al archipiélago hawaiano, los asambleístas republicanos Frank Bigelow de O’Neals, Heath Flora de Ripon, Jordan Cunningham de Carson; y los senadores demócratas Andreas Borgeas de Fresno y Bill Dodd de Napa.

El viaje se dio, pese a que días antes, se emitió una orden estatal de advertencia de no viajar fuera del estado a menos que fuera una travesía esencial.

Las críticas no esperan

El profesor de Ciencias Políticas de Colegios Comunitarios de Los Ángeles, Chamba Sánchez dijo que ante una segunda ola de propagación de la pandemia, uno pensaría que los legisladores liderarían con el ejemplo, y que habría escogido otra manera de reunirse.

“California no solo ha sobrepasado un millón de casos de personas con este virus mortal sino que el estado ha emitido una orden que le pide a la gente no viajar. Uno pudiera pensar que nuestros legisladores serían más receptivos a esta realidad”.

Mencionó que escuchamos de todos los representantes, urgir a la gente a no viajar; y aún así ellos no piensan que estas reglas aplican para ellos. Es como si dijeran: “hazlo como te digo, no como yo lo hago”. Pero eso, indica el catedrático, no es solo peligroso sino que aumenta el cinismo entre la gente.

Además la conferencia a la que asistieron estaba llena de cabilderos que representan negocios que tienden a enfocarse más en hacer dinero que en el interés público.

Por supuesto, dijo, estos negocios pagaron por todo y estos legisladores saben cómo reembolsar.

“Algunos legisladores están defendiendo lo indefendible. Estas conferencias son problemáticas durante tiempos normales. Pero ahora en medio de esta pandemia, ver que asisten a estas conferencias y se dejan cortejar por los cabilderos, es muy ofensivo para los votantes que representan”.

El alojamiento para la conferencia fue pagado por la cigarrera Altria, Southern California Edison, Pacific Gas & Electric, the California Beer and Beverage Distributors, the Pharmaceutical Research and Manufacturers, Chevron y el Sindicato de Guardias de las Prisiones Estatales.

Asistieron alrededor de 50 personas, entre ellos 20 legisladores de varios estados.

Defensa y disculpa

“Estoy en Hawaii para una conferencia bipartidista por 4 días, concentrada en la reapertura de la economía en medio de COVID-19. Este viaje no es pagado con los impuestos de los contribuyentes”, dijo la asambleísta de Los Ángeles, Wendy Carrillo a través de una carta.

“Para aquellos que están confundidos o enojados porque estoy aquí, puedo asegurarles que tomé muchas precauciones y consideraciones con relación a mi asistencia. Fui informada que ésta es la primera conferencia que se permite y es vista como una prueba de lo que es posible en California”.

Agregó que el estado de Hawaii ha instalado algunas de las normas más estrictas para viaje, como pruebas obligadas de COVID-19, la creación de un sitio online para dar seguimiento a los resultados de los viajeros y son monitoreados en el aeropuerto y los hoteles.

“Muchos de estos estándares pueden y deben ser replicados en California, y puede ayudar a reabrir lugares como hoteles para conferencias y parques de diversión como estadios, poniendo a miles de personas de regreso a trabajar y fortalecer nuestra economía”.

La asambleísta Carrillo terminó ofreciendo disculpas en caso de crear confusión con su viaje, pero insistió en que trabaja para ayudar a los californianos a avanzar con seguridad en medio de estos tiempos sin precedente.

Predica sin ejemplo

La semana pasada el gobernador de California, Gavin Newsom recibió una andanada de críticas luego de asistir a un festejo de cumpleaños en el restaurante French Laundry en el norte de California. Al convivio en el lujoso lugar para comer en el Valle de Napa, asistieron dos docenas de invitados, quienes no guardaron la distancia social y no usaron mascarilla.

Al gobernante no le quedó otra opción más que disculparse por no predicar con el ejemplo ya que durante la pandemia ha emitido diferentes órdenes para no salir de casa y evitar reuniones de amigos, pero él no sigue sus propias reglas. “Necesito predicar y practicar, no solo predicar”, reconoció.