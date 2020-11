Trabajadores agrícolas con derecho a días pagados si enferman de COVID

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde que empezó la pandemia de COVID-19, Teresa González no ha faltado a trabajar en el campo, pero ni un solo día ha regresado a su casa, libre de miedo.

“Me da temor enfermarme y llevarle el COVID a mi hija de 10 años que sufre de asma y artritis reumatoide, pero también quedarme sin ingresos”, dice Teresa quien lleva una década laborando en las cosechas del Valle de Coachella, California. Ahorita está de lleno metida en la cosecha de la mostaza.

El lunes, su jornada de trabajo fue diferente ya que ella y sus compañeros campesinos recibieron la visita de la comisionada laboral de California, Lilia García-Brower.

“Venimos a decirles a los trabajadores que sin importar su estatus migratorio, tienen derecho hasta 104 horas de enfermedad suplementarias si adquieren COVID-19 y ocupan quedarse en su casa. Esto significa que les tienen que pagar su sueldo completo mientras estén enfermos de esta pandemia”, dijo la comisionada.

“Esto es con base en una orden ejecutiva emitida por el gobernador de California en abril, y tienen la opción de solicitar sus días de enfermedad por la pandemia bajo una ley federal que cubre a las compañías de menos de 500 empleados; o bajo la ley estatal que abarca a las compañías de más de 500”, señaló.

La comisionada recomendó hacer la petición de días de enfermedad por COVID-19 por escrito. “La compañía está obligada por ley y sin represalia alguna a pagarles mientras estén enfermos, y si no lo hacen pueden presentar un reclamo por robo de salarios y represalias en la Comisión Laboral”.

La mayoría de las empresas agrícolas han cumplido y apoyado a sus trabajadores con el pago completo del salario cuando han enfermado, solo han sido una docena las que se han negado, observó la comisionada García-Brower.

También dijo que si por pedir el pago de sus días de enfermedad, el patrón los amenaza con llamar al Servicio de Migración (ICE), a la policía; o perjudicar a algún familiar que trabaje con ellos, deben reportarlo a la Comisión Laboral de California.

“Estas horas suplementarias de enfermedad son diferentes a las horas regulares de enfermedad. Si un trabajador, en enero o febrero antes de la pandemia, ocupó sus horas de enfermedad porque por ejemplo tuvo una operación de la apéndice, eso no tiene nada que ver con las horas suplementarias de enfermedad que son exclusivas para atenderse de COVID-19”.

En septiembre, el gobernador Gavin Newsom aprobó la ley AB 1876 que autoriza esas horas suplementarias de enfermedad por COVID-19 para todas las industrias.

Para cualquier pregunta, los trabajadores pueden llamar de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. a la línea 1-833-526-4636 que tiene operadores bilingües; o bien pueden hablar de manera anónima a la línea confidencial 1855-526-7775.

La comisionada agregó que bajo la nueva ley que el gobernador firmó en septiembre, la Comisión del Trabajo de California tiene autoridad para imponer multas a las compañías que no cumplan con el pago de los días de enfermedad por COVID-19.

“La ley federal también protege su salario si tienen que quedarse con un hijo que enfermó.Y también quiero que los trabajadores agrícolas entiendan que antes, durante y después de la pandemia tienen derecho al salario mínimo aunque el pago sea por pieza, a descansos y a recibir su salario dos veces al mes”.

La comisionada, nieta de un bracero, primera generación en Estados Unidos, comentó que ella entiende muy bien a los trabajadores porque conoce la tensión que significa cuando a una madre que labora en la costura no le pagan su cheque, y sabe de la ausencia de un padre que tiene tres empleos.

Se ha dedicado a recorrer los campos como parte de la Campaña “Sembrando Prevención”.

“No nos dejan hablar con los trabajadores, pero nosotros llevamos una camionetas con bocinas con grandes amplificadores de voz que difunden un mensaje grabado sobre sus derechos durante COVID-19”.

Teresa de 28 años soltó un respiro de alivio cuando se enteró que si se enferma de coronavirus, puede disponer de días de enfermedad para atenderse y recuperarse sin dejar de recibir su salario.

“Uno siempre está en riesgo de contagiarse porque en el campo no podemos mantener los 6 pies de distancia social entre los surcos. Lo único que hago es nunca quitarme la mascarilla y los guantes. Solo cuando tomo mi descanso y no tengo a nadie a mi alrededor me quito un rato el cubrebocas”.

Su compañero y padre de su hija también trabaja en el campo en la pizca de limón. “Nosotros trabajamos mucho, pero no tenemos seguro médico. Así que tratamos de cuidarnos lo más que podemos porque no quiero que mi hija se enferme. Pero si me da tranquilidad, saber que tenemos derecho a días de enfermedad por COVID”.

La organización TODEC Legal Center ha abierto un fondo de asistencia para los trabajadores agrícolas y de procesamiento de alimentos que viven en el condado de Riverside y han dado positivo a COVID-19; o que han sido expuestos y tienen que estar en cuarentena.

“Para solicitar la ayuda pueden llamar al 1-888-863-3291. Este programa es para todo trabajador que cumpla con los requisitos sin importar el estatus migratorio”, dijo Luz Gallegos del TODEC Legal Center, una organización no lucrativa que se alió con la Comisión del Trabajo de California para llevar a cabo la campaña “Sembrando Prevención” que da a conocer a los trabajadores sus derechos en medio de la pandemia de coronavirus.

La ayuda que proporciona TODEC Legal es por $2,000 por una sola vez a los trabajadores agrícolas, víctimas de COVID-19, para compensar la pérdida de horas laborales. Deben ganar menos del 80% del ingreso medio del área en el condado de Riverside.