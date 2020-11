‘Es tiempo de un senador latino’: Alex Padilla

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Al Secretario de Estado de California, Alex Padilla le queda muy claro que después de 170 años en la historia moderna de la entidad, ya es tiempo de que un latino sea senador por California en el Congreso de Estados Unidos.

“Esperemos que el gobernador tome en cuenta eso, y que ya representamos el 40% de la población y el 30% del electorado”, dijo el secretario de estado durante una entrevista con La Opinión.

La lista de demócratas que podrían reemplazar a Kamala Harris en el Senado, luego de que la senadora ganara la elección para vicepresidenta, es encabezada por el secretario de estado de California quien tiene 20 años de experiencia en el servicio público, a través de los diferentes puestos de elección que ha ganado.

Unas semanas después de la elección del 3 de noviembre, varias organizaciones proinmigrantes y líderes latinos en el estado comenzaron a presionar al gobernador Gavin Newsom para que nombre a un latino en la curul que dejará vacante Kamala. Padilla se ha colocado al frente de las preferencias.

“Si me toca la oportunidad de ir al Senado, los californianos pueden contar con el mismo servicio público que he mostrado en los últimos 20 años: trataré de ser un líder muy trabajador, apegado a los valores que me enseñaron mis padres, honestidad y servicio”.

Reconoce que se siente orgulloso de que tantos líderes lo consideren como el mejor candidato para sustituir a Kamala.

“El gobernador Gavin Newsom va a decidir quién la va a reemplazar. No tenemos idea de cuándo lo va a hacer, pero Harris puede seguir en el Senado hasta que preste juramento como vicepresidenta”.

El sueño americano

El secretario de estado de California considera que si él fuera el elegido para llenar la vacante de Harris, llevaría la perspectiva de la comunidad latina en todos los asuntos importantes que enfrentan el Congreso y la Administración Biden como la respuesta a la pandemia, la ampliación de oportunidades, cómo lograr una reforma migratoria comprensiva y mejorar el acceso a los servicios de salud.

Padilla incursionó a la política a muy temprana edad, en 1999 cuando acababa de cumplir 26 años, y ganó la elección para concejal en la ciudad de Los Ángeles donde llegó a ser presidente del Concejo. De ahí fue a la Asamblea y al Senado de California; y en 2014 se convirtió en el primer latino en ser secretario de estado de California.

“Nunca me imaginé todo esto. Yo fui criado en Pacoima. Soy hijo de inmigrantes mexicanos. Lupe, mi madre es de Chihuahua; y Santos, mi padre de Jalisco. Ellos se conocieron en Los Ángeles. Y antes de jubilarse, mi padre fue cocinero durante 40 años, y mi mamá limpiaba casas”.

Platica que su hermana mayor trabaja en la educación, y su hermano menor en la Ciudad de Los Ángeles. “Somos producto de las escuelas públicas y estamos viviendo el sueño americano”, confía.

Sin embargo, reconoce que en la actualidad hay millones de familias que están batallando para alcanzar ese sueño, y peor ahora con la pandemia. “El motivo de mi lucha es que ese sueño siga alcanzable y que haya acceso al empleo porque la gente está sufriendo, y más los latinos que han sido los más afectados con COVID-19”.

Amigos verdaderos

El secretario de estado platica que conoce al gobernador de California desde hace 20 años, cuando Newsom era candidato a alcalde de San Francisco. “Nos reunimos en una de sus visitas a Los Ángeles. Hemos formado una amistad verdadera que nació cuando yo era presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles y luego senador; y él era vicegobernador. Hemos trabajado mucho juntos en asuntos políticos y en proyectos de legislación que impactan a los californianos”.

Pero además a nivel personal, observa que ambos pasaron de ser jóvenes solteros a hombres de familia al casarse. “El gobernador Newsom tiene 3 hijos; y yo también tengo tres niños de 13, 7 y 5 años. Con todos nuestros hijos, mi esposa está muy bien protegida”, dice sonriendo.

La mayor lección

Al preguntarle en qué condiciones dejaría la Secretaría de Estado si él es el elegido para llenar los zapatos de Harris en el Senado, recuerda una anécdota de su infancia.

“Mi padre es de Puerto Vallarta, México y ama el mar, pero un día mi padrino Librado Barajas nos llevó a una playa cerca de Santa Mónica. La pasamos muy bien, nadamos, jugamos en la arena. Ya que nos íbamos a ir, el padrino nos pidió recoger todo y poner la basura en una bolsa.

“Los hermanos y yo nos quejamos. Esto no es mío. Yo no tiré esto, decíamos. Mira Alex – me dijo mi padrino – siempre hay que dejar un lugar mejor de como lo encontramos. Eso ha sido una lección en mi vida”.

Basado en ese aprendizaje, el secretario de estado dice que siempre ha tratado de dejar en mejores condiciones los espacios que ha ocupado como lo hizo en el distrito 7 que representó en el Concejo de Los Ángeles, y los de la Asamblea y el Senado de California.

“Hemos logrado modernizar la Secretaría de Estado con mejor tecnología, y conseguimos la participación más alta de votantes en una elección”.

Precisa que mientras en 2014, había 17.7 millones de californianos inscritos para votar, hoy hay más de 22 millones. “Hay más votantes en California que personas viviendo en Florida”.

Y en la elección del 3 de noviembre, más de 17.4 millones de votantes salieron a las urnas en California cuando en 2016, fueron 14.6 millones.

‘Este logro alcanzado fue porque los californianos aceptaron mi visión y participaron en los cambios. Y lo logramos en coordinación con muchas organizaciones comunitarias de todas partes del estado”.