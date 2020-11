Profesora de universidad cocinará cena de Acción de Gracias para estudiantes que estén solos

Una profesora universitaria se ofreció a cocinar y llevar una cena de Acción de Gracias a cualquiera de sus estudiantes que pudiera estar pasando las vacaciones solo, sin familia o amigos.

Liz Pearce, profesora de comunicaciones en la Universidad de Iowa, afirma que ha visto a sus estudiantes lidiar con muchos desafíos que surgieron a raíz de la pandemia.

Sabiendo que algunos de sus estudiantes no podrían viajar estas próximas vacaciones, y no queriendo que nadie lo celebre solo, se ofreció a cocinar y llevar una comida tradicional de Acción de Gracias a cualquiera que lo necesite.

My professor is absolutely too pure for this world😢❤️ pic.twitter.com/jrXRifFnp8

