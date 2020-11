Nápoles le llora a Maradona: Fans rinden homenaje en las calles a su ídolo

Diego Maradona es un símbolo de Nápoles. A medida que se dieron a conocer las noticias sobre la muerte de la leyenda argentina, las campanas de las iglesias comenzaron a sonar por las calles.

El clima se tornó desolador, especialmente en el centro de la ciudad histórica. Los ciudadanos se reunieron y lloraron a su ídolo. Todos están de luto, poniendo velas y rindiendo homenaje al Pelusa.

People have started a candlelight vigil by a Diego Maradona mural in Naples, Italy. pic.twitter.com/bPMB47cYnE

Luego de que se confirmara la muerte de Maradona tras un paro cardíaco, el Gobierno argentino anunció que habría tres días de luto nacional.

Pero Nápoles perdió a su hijo predilecto, uno de los hombres que más feliz los hizo.

Diego Maradona led Napoli to their only two Serie A titles and will forever be beloved by the city.

Fans have gathered in Naples to mourn 🙏 pic.twitter.com/QYk8wxMSJk

