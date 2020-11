“’Canelo’ siempre me ha tenido miedo”: Julio César Chávez Jr. lanza provocación al campeón jaliscience

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Hijo del “Gran Campeón Mexicano”, Julio César Chávez Jr., concedió una entrevista a EFE un día antes de su pelea contra Jeyson Minda, donde habló de su adicción a las drogas y del “Canelo” Álvarez.

Y es que en su búsqueda por ser feliz todo el tiempo para huir de la depresión, el excampeón mundial de peso mediano comenzó a consumir cocaína y alcohol, lo que considera como el mayor arrepentimiento de su vida.

“De lo único que me arrepiento en mi vida fue de tener una adicción, de haberme desenfocado; es lo único que me da coraje, todo lo demás no. Uno quiere estar bien, hacer las cosas para disfrutar, pero no se puede ser feliz todo el tiempo”, expresó.

“En un momento todos me seguían la onda porque estaba en mi mejor momento, todos estaban contentos, pero llegó el tiempo que no me seguían la onda porque la gente se aburría. Para salir fue una lucha conmigo”, añadió el boxeador de 34 años, quien dijo que adquirió su adicción a las drogas desde los 23, aunque poco después se rehabilitó en una de las clínicas que inauguró su papá. Pese a que reconoció el apoyo de Julio César Chávez, aseguró que salir de ese oscuro túnel dependió de él porque aceptó que no podía continuar así por su familia y debía recuperar su credibilidad como persona.

Este viernes, el Junior enfrentará en Culiacán, Sinaloa, al boxeador ecuatoriano Jeyson Minda, quien tiene un récord de 14 victorias (8 por nocaut), 2 derrotas y 1 empate. La pelea será transmitida por Internet para quienes adquieran sus boletos en www.salaestelar.com. Pese a que aún tiene esta pelea en puerta, el boxeador mexicano ya está pensando en lo que viene y, por su puesto, en su némesis: Saúl Álvarez.

“Estamos listos para darnos en la madre" las palabras de Julio César Chávez Jr, antes de enfrentar al tricolor Jeyson Minda, este viernes desde las 21:00 vía streaming. Oportunidad de oro para Minda, quién tiene un récord de 14-2-1. pic.twitter.com/zKhZxQMB3D — Edison Paucar (@FerzPaucar) November 26, 2020

“Tengo 57 peleas en las que probé que puedo pelear, el día que no lo consiga será un ring el que lo dirá, no la prensa. Estoy contento y después de esta pelea quiero enfrentar a los mejores rivales, incluido el ‘Canelo’ que siempre me ha tenido miedo”, concluyó, dando a entender que, de momento, no está pensando en el retiro.

*Con información de EFE.