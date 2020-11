FBI: ex soldado detenida por apoyar a terroristas en Siria desde Nueva Jersey

Maria Bell, ex soldado estadounidense, se comunicó y envió dinero a un miembro auto identificado de un grupo terrorista con sede en Siria, dijeron el miércoles fiscales federales.

Bell (53), residente de Hopatcong (Nueva Jersey), fue arrestada en su casa por agentes del FBI. Fue acusada de brindar apoyo material al Frente al-Nusra, que opera en el noroeste de Siria y también es conocido por otros alias.

Según los los fiscales, a partir de febrero de 2017 la ex militar usó aplicaciones encriptadas para comunicarse y brindar asesoramiento al grupo.

En comunicaciones con miembros del grupo, Bell citó su experiencia profesional en entrenamiento especializado en armas mientras estaba en servicio activo en el Ejército de Estados Unidos (US Army) y la Guardia Nacional (ANG), dijeron los fiscales. También se ofreció a brindar orientación sobre seguridad operativa, compra de armas y conocimientos militares.

Las autoridades dijeron que Bell se comunicó con un miembro del grupo y le proporcionó dinero, utilizando un intermediario para ocultar la fuente de los fondos. El miembro del grupo no fue identificado. Si es declarada culpable, Bell podría enfrentar hasta 10 años de prisión, reportó Fox News.

