El incómodo momento que pasó Rita Ora en un programa de televisión

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Rita Ora es una gran actriz y cantante que es conocida no solo en su natal Reino Unido sino también en varias partes del mundo. Sin embargo parece que sus éxitos como “Your song” y “Let you Love me” no llegaron a ser grandes en Alemania, pues en una ocasión que fue a visitar la versión alemana del reality The Voice no la reconocieron, pasando una gran vergüenza en la pantalla.

Hace 3 años la famosa cantante acudió a la producción con la intención de “hacer una broma” a los coaches. Rita se presentó en las audiciones anónimas ante las clásicas 4 sillas, esperando que se llevaran una gran sorpresa cuando apretaran el botón para “anexarla a su equipo”.

Todo iba bien, pero la sorpresa para Rita llegó cuando terminó su interpretación pues ninguno de los 4 coaches la reconoció. Uno de ellos incluso le aplaudió y le dijo que sonaba “casi igual a la original”.

Rita pensaba que le estaban siguiendo el juego, pero cuando uno le preguntó si era imitadora de “la cantante”, se dio cuenta de que en verdad no la conocían. “De verdad soy yo”, dijo Rita con una sonrisa, a lo que los jueces se quedaron sin creerle. “¿Es una broma?”, comentó uno un poco más confundido, luego se dieron cuenta de que era cierto.

La cantante lo tomó con humor y contó que ella sabía cómo era estar del lado de los coaches, pues había sido coach en The Voice UK. En el público muchos se notaron incómodos ante el momento.

Ahora solo es un recuerdo incómodo más, sin embargo se le debe de dar crédito pues no tenía la seguridad de que los coaches voltearían su silla, incluso eso hubiera sido peor.

Paparazzi: sorprenden a Rita Ora tomando el sol topless en Ibiza

Rita Ora deleita a sus fans luciéndose con un microbikini verde

Rita Ora confiesa que, con solo 29 años, ya lucha contra la discriminación por edad