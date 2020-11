Fallece David Prowse, el inolvidable Darth Vader de la saga de “Star Wars”

El sábado 28 de noviembre falleció a los 85 años el actor británico David Prowse, conocido por interpretar el personaje Darth Vader, villano de la trilogía original de “Star wars”.

Nacido en Bristol el 1 de julio de 1935, Prowse era un dedicado fisicoculturista y levantador de pesas; su estatura -que rebasaba los dos metros- hizo que obtuviera en cine personajes imponentes, como los que interpretó en filmes como “Casino Royale” y “A clockwork orange”. Al ver esta última cinta, el director George Lucas se interesó en David para que trabajara en “Star wars”. El actor audicionó para los personajes de Chewbacca -un heroico wookie– y Darth Vader -el malvado lord sith de la historia-, pero al tener la opción de elegir, prefirió el que se convirtiría para muchos en el villano más popular en la historia del cine.

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020