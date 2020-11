Trágico accidente cobra la vida de cinco personas en carretera de Texas

TEXAS – Cinco personas, incluyendo un menor, murieron en un accidente vehicular este sábado por la madrugada en el área del Condado Wharton.

La tragedia ocurrió en la autopista US-59 a la altura de la carretera FM 961 a eso de las 3:56 am, según informó el Departamento la Policía de Wharton.

El Condado Wharton se encuentra ubicado cerca de El Campo a unas ochenta millas al sur de Houston.

Una SUV Cadillac color negro se dirigía en dirección sur cuando se desvió y cruzó a los carriles donde viajaba un Nissan Altima en dirección norte causando una colisión.

La Policía dijo que el conductor de la Cadillac SUV fue encontrado muerto en la escena. Los tres adultos y un menor que viajaban en el Nissan Altima también fallecieron. Las autoridades informaron que el pequeño tenía dos años.

WHARTON COUNTY-@TxDPSSoutheast Troopers are assisting Wharton PD with a fatal crash investigation. All NB lanes on US 59, near the Wharton exit, are closed. Traffic is being diverted to FM 961. Expect delays. pic.twitter.com/FfclZ8Mqtk

— TxDPS – Southeast Texas Region (@TxDPSSoutheast) November 29, 2020