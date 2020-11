Kobe Bryant será inmortalizado en mayo del 2021

Ya hay fecha: Entre el 13 y el 15 de mayo del 2021, Kobe Bryant se unirá a los inmortales de la NBA en el Salón de la Fama, luego de que la pandemia del coronavirus nos privara de ver ese momento en agosto de este año, pero el reconocimiento finalmente llegará.

Por medio de un comunicado, la NBA confirmó que la Clase 2020 del Salón de la Fama, integrada por los jugadores Tim Duncan y Kevin Garnett, además de “Black Mamba”, será inducida durante ese fin de semana de mayo en Springfield, Massachusetts.

"Hall Of Fame" not much explaining need here.

En la misiva también se especificó que a los tres jugadores de la NBA se le sumarán la leyenda de la WNBA, Tamika Catchings, además del histórico entrenador y dos veces campeón de la liga Rudy Tomjanovich.

A ellos, y junto a Bryant, estarán Barbara Stevens, que logró ganar mil partidos dirigiendo a la Universidad de Bentley; Kim Mulkey, ex jugadora y ganadora de dos medallas olímpicas y hoy entrenadora de Baylor; además del fallecido Eddie Sutton, entrenador que llegó tres veces al Final Four.

The NBA announces, among many key dates, that the Hall of Fame inductions for the Class of 2020 — headlined by Kobe Bryant, Tim Duncan and Kevin Garnett — will take place in mid-May pic.twitter.com/tFRMfeML1Z

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 28, 2020