Adamari López admite que nunca ha podido recuperar su figura y que vive en un constante sube y baja de peso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Adamari López admite que después de haber vencido el cáncer de mama ha vivido una dura lucha por recuperar su figura, y es que desde entonces no ha logrado recuperar el peso que tenía antes. Este hecho la ha convertido en el blanco de muchas críticas por parte de un público severo, el cual suele atacarla constantemente no solo por su forma de vestir, sino también por muchos consideran que vive con libras de más.

La actriz y conductora de televisión de origen puertorriqueño reconoció, para la revista People en Español, que en el pasado fue una mujer sumamente delgada y que en la actualidad no ha logrado recuperar, en lo absoluto, dicha figura. “Yo estuve una época en la que fui súper delgada y después que me enfermé he sido como una montaña rusa que sube y baja”.

Añadió también: “La verdad es que he tenido diferentes etapas, pero después de enfermarme la cuestión del peso vino a ser un asunto fastidioso y recurrente en el que subía de peso y volvía a bajar y nunca he podido volver a quedar en ese peso en el que estaba, pero he entendido que es como dice WW un estilo de vida“.

Sobre su vida privada asevera que ha logrado reconocer que la ayuda de un psicólogo es totalmente favorable, sobre todo después de su pasado con Luis Fonsi. Razón por la cual, en su presente con Toni Costa, no duda en la ayuda de terapia con el fin de que esto le permita tener una vida de pareja sana con el padre de su hija, ya que quiere que su relación con él sea para toda la vida.