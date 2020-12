El Chef Oropeza de ‘Un Nuevo Día’ reacciona a críticas de fans incómodos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Chef Oropeza recientemente se ha unido a las filas del matutino “Un Nuevo Día” para cubrir el segmento de cocina, tras la salida del consentido Chef James.

Las críticas no se han hecho esperar y desde un inicio los fans del show han manifestado su opinión, por todos los cambios que ha experimentado el programa este año.

Hace unas horas el Chef mexicano tomó sus redes sociales para salir a defenderse, y tratar de apaciguar los ánimos entre los fieles telespectadores, que día a día abren sus hogares para la emisión.

“Traen un chef que solo le importa su público mexicano, ¿no es eso discriminación hacia los televidentes hispanos que no son mexicanos ? Deben quitar ese programa de Telemexico (telemundo)“, publicó un fan.

A lo que el Chef Alfredo Oropeza respondió.

“Le propongo respirar antes de escribir, yo cocino para todxs, pues todxs somos iguales, le pido de favor no generar división bastante difícil está la situación actual, si no le gusta lo que hago no lo mire. NO a la división por nacionalidad, género o creencias“, escribió Oropeza.

No todo fue malo, muchos seguidores aplaudieron las palabras del Chef y lo demostraron en la caja de comentarios.

“Bién dicho , gracias por estar en Un Nuevo Día“, “No haga caso chef a malos comentarios usted siga haciendo lo que le gusta la gente no es feliz y le gusta tirar sus malas vibras, me encanta todo lo que hace“, “Si no le gusta no lo vea así de simple y al chef James lo puede seguir en sus redes sociales. Pero no critique a quien no conoce la trayectoria del chef Oropeza“, escribieron los fans.

Se dice que los cambios dentro del matutino continuarán, incluso corre el fuerte rumor que le cambiaran hasta el nombre. A la fecha no ha habido ninguna confirmación por parte de los ejecutivos de la cadena Telemundo.