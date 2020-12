Descubre la “cara de un bebé” incrustada en el concreto de su casa

Antes de comprar una casa, se recomienda que los propietarios visiten la propiedad numerosas ocasiones para asegurarse de que la casa sea la adecuada para ellos.

Una mujer, a la que le acababan de dar las llaves de su nuevo hogar, se llevó la sorpresa de su vida cuando se encontró con un detalle espeluznante en su sótano.

La hermana del propietario, a la que se conoce en redes sociales con el nombre de The Only Living Dead Girl in New York (la única chica con vida en Nueva York), compartió el horrible descubrimiento en Twitter, informó el Daily Star.

Lo que encontraron en la casa les dejó helados. Se trata de la cabeza de una pequeña muñeca incrustada en la pared.

My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN

— The Only Living Dead Girl in New York (@missjellinsky) December 2, 2020