El rival a vencer: el Atlético de Madrid ya es líder y claro favorito para ganar La Liga

El Atlético de Madrid se ha consolidado como el rival más sólido de la competencia española, con 6 partidos ganados consecutivos sumando ya 26 puntos, tres más que la Real Sociedad y terminará la jornada con un partido menos que los vascos.

Un gol de Thomas Lemar en el minuto 56, y otro de Marcos Llorente en el 72, dieron el triunfo, los tres puntos y el liderato al Atlético, tras vencer al Valladolid 2-0, en un encuentro en el que el acierto del francés y la salida de Llorente en el segundo tiempo fueron determinantes.

Lemar anotó con la izquierda y tras un pase de Kieran Trippier. El francés resolvió con brillantez un servicio del lateral derecho, que recibió de Llorente, y firmó un tanto con el Atlético, el primero en casi dos años, después de haber hecho el último el pasado 20 de abril de 2019 ante el Eibar.

GOAL FOR ATLETICO MADRID!

The hosts finally get their goal as Thomas Lemar scores from the left to make it 1-0.

