Paula Levy le pide ayuda Ana Bárbara, dice ser una “homeless” porque su abuela la echó de casa 

Paula Levy (18) está viviendo días muy oscuros. La joven es la hija menor de la fallecida actriz Mariana Levy, que hasta hace unos días se supone estaba viviendo con Talina Fernández. Sin embargo parece que esta situación ha cambiado drásticamente. Paula compartió un doloroso video en Instagram para compartir su penosa situación y le ha pedido a Ana Bárbara que se la lleve a vivir con ella. ¿Qué hará la cantante?

Hay que recalcar que el padre de Paula es también José María Fernández ‘El Pirru’, pero éste parece no estar ejerciendo su rol de padre con sus hijos. Al menos esto es parte de lo que la joven de 18 años de edad ha dado a entender a través de su en vivo en Instagram.

“Mi abuela está en su casa, de la cual me corrió”, contó Paula. “No tengo casa, soy homeless (una persona sin hogar), vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan solo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar. ¿Neta, qué hago de mi vida?”.

La joven quiere irse a vivir con Ana Bárbara y le pidió a sus seguidores que fueran y dejaran esta petición en las redes sociales de la cantante. En el vídeo también pidió consejos porque está teniendo problemas para dormir, padece insomnio y además ha desarrollado adicción al tabaco. “Pasen tips para desinflamar mis ojos porque lloré hasta que mis ojos quedaron hinchados. Y si de paso me quieren dar tips de cómo vivir esta vida con éxito, se acepta todo“.

Para el cierre de esta nota ni José María Fernández ‘El Pirru’, su padre, o Talina Fernández, su abuela, se han manifestado. De momento se sabe que muchos tienen sus ojos y esperanzas depositadas en Ana Bárbara.

Aquí el vídeo: