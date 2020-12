Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Esta semana te hablamos de los mejores títulos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras pues te reseñamos juegos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar. En esta ocasión te presentamos: Reseña: Immortals: Fenyx Rising, Pikmin 3 Deluxe Edition, Zelda Hyrule Warriors Age of Calamity y Just Dance 2021.

SImmortals: Fenyx Rising

Se trata de una propiedad intelectual completamente nueva, cuya historia se desarrolla en el mundo de los dioses del Olimpo, y en donde tomamos el papel de Fenyx a quien podemos darle nuestro toque de personalidad, con el parco sistema de edición.

De ahí nos embarcamos en la aventura para liberar a las deidades de Tifón, quien es el villano de la historia que aunque podría estar en un tono serio, se desarrolla en un ambiente lleno de humor.

El modo de juego es abierto, y recuerda lo que vimos en la más reciente entrega principal de Zelda, aunque con un sistema de batalla que recuerda a lo que vivimos en Assassin’s Creed, o sea que toma lo mejor de varios títulos para tener su propia personalidad.

Una grata sorpresa que no te puedes perder, si pasas desapercibido los detalles que hay con el modo sigilo y cuando montamos animales, disponible en One y PS4.

Pikmin 3 Deluxe Edition

Se trata de la versión mejorada de este encantador juego que originalmente vimos para el Wii U, y la primera vez que podemos tener a Olimar y compañía en el Nintendo Switch.

Mantiene todos los elementos que vimos en el original con afinaciones en el apartado visual y sonoro, además de que lo podemos jugar en casa o para llevar.

También tiene la capacidad para que disfrutemos del modo Historia en cooperativo con un amigo y con misiones de historias paralelas protagonizadas por los personajes Louie y Olimar, junto con todos DLC del modo Misión que vimos hace un par de años.

De igual manera agrega nuevas opciones de dificultad, focalización fija, sugerencias opcionales, la Piklopedia y la opción de jugar a un ritmo apto para todo tipo de gamer. Si no pudiste disfrutar del original esta es tu oportunidad y aunque lo hayas hecho esta versión es de las pocas que da un pretexto para hacerlo, disponible solo en Switch.

Zelda Hyrule Warriors Age of Calamity

Se trata de un juego de acción hack and slash o musou, donde se combaten hordas de enemigos en mapas los mapas, por lo que si esperas una aventura clásica de la franquicia, no será así.

Lo que sí cuenta es la historia previa a lo que ocurre en The Legend of Zelda Breath of the Wild, cien años antes de ello, para ser exactos en la que podremos usar a los personajes que vimos en dicha entrega, cada uno con sus características de batalla especiales que nos servirán para completar al cien, cada uno de los niveles.

El punto negativo es que a veces las batallas se sienten repetitivas pero una vez que vas desbloqueando a nuevos personajes eso puede pasar desapercibido a la hora de completar las misiones con cada uno de ellos. En tanto a la capacidad técnica todo indica que el motor del Switch se queda corto para poder tener a tantos enemigos en pantalla.

Si eres fanático de Zelda esta es tu oportunidad para tener un previo mientras esperamos una secuela de Breath of the Wild, aunque para ser sinceros, nos hubiera gustado que esta precuela tuviera ese sistema que vimos con el lanzamiento del Switch.

Just Dance 2021

La décimo primera entrega de la franquicia más famosa de baile llega como cada año, aunque en esta ocasión cuenta con el nuevo modo de juego Quickplay y un afinado World Dance Floor.

En esta ocasión tendremos acceso a 40 canciones nuevas y más de 600 temas si adquieres una membresía de Just Dance Unlimited, la cual se paga de manera mensual.

La aplicación de control Just Dance que está disponible de forma gratuita en iOS y Android hace más accesible que hasta seis jugadores puedan bailar sin necesidad de un accesorio adicional.

Los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One podrán actualizar el título en caso de que adquieran una consola de nueva generación sin costo adicional.

En resumen es un juego que no innova en nada pero no deja de ser divertido sobre todo si se disfruta en compañía de toda la familia aunque nos gustaría que no haya que pagar más para jugar todas las canciones del catálogo. Está disponible en todas las consolas.

