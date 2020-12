Trump pidió sin éxito a gobernador de Georgia para que Congreso estatal lo declarara ganador

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió al gobernador de Georgia, Brian Kemp, que convenza a los legisladores estatales para que lo declaren ganador en la demarcación.

A esos fines, el republicano le requirió a Kemp que convoque a una sesión especial y convenza a los legisladores para que den el paso y escojan a los delegados que lo apoyarían.

La información en principio divulgada por el Washington Post que cita a una fuente familiarizada con las conversaciones, indica además que Trump le pidió al gobernador republicano que audite las firmas de los votos por correo.

Kemp rechazó la propuesta bajo el argumento que no tiene la autoridad en ley para tomar esa acción.

Las autoridades ya certificaron el triunfo de Biden en Georgia, uno de los estados que determina las elecciones en EE.UU.

La Casa Blanca no ha reaccionado oficialmente al informe de este sábado.

Pero el presidente saliente mencionó hoy el caso de Georgia con un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Yo ganaría fácil y rápidamente Georgia si el gobernador @BrianKempGA o el secretario de Estado permitieran una simple verificación de firmas. Eso no se ha hecho y mostraría discrepancias a larga escala. ¿Por que estos dos ‘republicanos’ dicen que no? Si nosotros ganamos Georgia, todo lo demás cae en su lugar”, lee un tuit de Trump compartido esta tarde.

I will easily & quickly win Georgia if Governor @BrianKempGA or the Secretary of State permit a simple signature verification. Has not been done and will show large scale discrepancies. Why are these two “Republicans” saying no? If we win Georgia, everything else falls in place!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2020