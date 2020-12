Metieron gol a PEMEX en el caso de los contratos de mi prima: AMLO

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que a PEMEX le metieron un gol con el caso de su prima Felipa, pues el año pasado la empresa había avisado sobre ella, el Presidente ordenó no darle contratos, pero al final se asoció con otros y logró su cometido.

“(Metieron gol) a Pemex en el sentido que debieron cuidar eso. Afortunadamente, tengo la tranquilidad de que cuando me lo plantean (lo de los contratos) respondo de que no”, comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal explicó que desde el año pasado Octavio Romero Oropeza, Director de PEMEX, le advirtió sobre el posible conflicto de interés con el caso de Felipa Obrador.

“Lo que pasó es que el año pasado me vio el director de PEMEX y me dijo ‘hay aquí un posible conflicto de intereses’ y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos y, al parecer, no se otorgaron esos contratos.

“Pero, luego como mi prima tiene una empresa, venía contratando con PEMEX de tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la responsable, participan en otras licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas, entre ésas la de mi prima“, dijo.

El Presidente aseveró que al final en PEMEX puede haber omisión en la otorgación de esos contratos.

“Entonces, en Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato o los contratos estos. Entonces, cuando el director de Pemex me informa le dije que se actúe de conformidad con la ley, porque no somos iguales”, agregó.

