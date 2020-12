Aparece otro monolito, esta vez en España

Otro misterioso monolito ha aparecido, esta vez en España. El nuevo ejemplar metálico se ha hallado en Ayllón, municipio de Segovia.

Ha sido el ayuntamiento de la localidad quien ha confirmado la aparición, ubicada concretamente en las ruinas de la iglesia de Santiago, aunque se desconoce el motivo y los efectos de la aparición.

They've found yet another monolith, this time in Ayllón, Spain (a very charming rural town in the Segovia province). They'd just better not let anyone try to restore it; I'd hate to see what "Ecce Monolito" might look like. 😂https://t.co/Msixv1YaR1

— Heidi Backes (@heidibackes1) December 7, 2020