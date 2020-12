Descubre que una antigua foto suya de la escuela es un meme y es viral

Un hombre se sorprendió cuando descubrió que una foto de él de cuando tenía ocho años se había convertido en un meme.

Adrian Smith estaba navegando por Instagram cuando se topó con una foto escolar que le resultó familiar.

Resulta que la imagen de Adrian de niño, de cuando estaba en tercer grado, se ha convertido en un meme en la cuenta de Instagram ‘teenagestepdad’,, donde se le conoce como “Grayson”, desde al menos 2017.

“Me topé por primera vez con Grayson en IG. Al desplazarme por las historias, vi aparecer mi imagen.

Here’s a very 2020 thing I just learned about myself: this picture of the 8-year-old, 3rd grade version of me has been a meme FOR YEARS!!!!!!!!!!!!

Like, there’s merch and everything. Internet is weird. thread 👇 pic.twitter.com/4oUVjz5FEK

— Adrian Smith (@DrAdrianSmith) December 2, 2020