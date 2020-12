Dos intentos de suicidio y una carrera llena de polémica: Sebastian Coltescu, el árbitro racista que desató la furia mundial

Una de las mágicas noches de Champions League acabó convirtiéndose en un auténtico ridículo para la UEFA que vivió uno de sus momentos más bochornosos gracias a Sebastian Coltescu.

El árbitro rumano fue protagonista de un episodio de racismo que obligó a detener el partido entre el París Saint-Germain y el Basaksehir, y marcó una noche histórica, sin precedente.

Los jugadores de ambos equipos se retiraron después de que Coltescu presuntamente llamara “negro” al exinternacional camerunés Achille Pierre Webo, de quien señaló por el color de su piel para el colegiado principal. Webo se quejó notablemente del uso de la palabra, pero el colegiado no le hizo caso y de hecho, le mostró la tarjeta roja.

Pero, ¿quién es Sebastián Coltescu? ¿Cuál es su historia? ¿Tiene antecedentes?

El árbitro rumano de 43 años de edad logró estar en la categoría 4 estrellas en 2006, pero en 2007 se le degradó a la Segunda División rumana tras actuaciones polémicas. Hasta 2008 no regresó a la élite, que es dónde se encuentra actualmente en su país.

Se dice que, desde aquel episodio en 2007, Coltescu ha pasado por momentos delicados.

Jaime Sandoval, colaborador de La Octava Sports aseguró que Coltescu ha tenido pasajes muy oscuros no solo en su carrera, sino en su vida personal: “Hubo dos intentos de suicidio por parte de Coltescu por lo ocurrido anteriormente y por problemas de pareja” declaró el periodista.

Also, before anything, please consider the fact that Coltescu, the 4th ref, is an emotionally fragile person, having tried to take his own life 12 years ago. The case was big in Romania back then. https://t.co/82ZI9vggIi

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 8, 2020