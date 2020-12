La verdad sobre la prediabetes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jim Edholm, de 78 años, se quedó perplejo por un momento cuando su médico le dijo que era casi diabético. Pero el residente de North Andover, Massachusetts, se puso a analizar que había estado menos activo en los 3 meses anteriores y había estado comiendo muchos dulces, “principalmente galletas”.

Poco más de un tercio de los adultos estadounidenses tienen prediabetes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Eso significa que su cuerpo no responde normalmente a la hormona insulina.

La prediabetes aumenta el riesgo no solo de diabetes, sino también de enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. No obstante, muchas personas con prediabetes no saben que la tienen, en parte porque no suele presentar síntomas evidentes.

“Les digo a mis pacientes que piensen en la prediabetes como una señal de advertencia”, dice Michael Hochman, MD, MPH, Director del Centro Familiar Gehr para la Ciencia e Innovación de Sistemas de Salud en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles (USC). “A menos que realices cambios en tu estilo de vida, como una dieta más saludable, pérdida de peso y más actividad física, es probable que progreses a la diabetes con el tiempo. La buena noticia es que si realizas estos cambios, tienes muchas posibilidades de evitar pasar al rango de diabetes “.

Incluso cuando las personas se enteran de que tienen prediabetes, muchos, especialmente las personas de color y los hispanos, que ya tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad, pueden recibir poco tratamiento.

“Muchas personas visitaron nuestra clínica y se les indicó que tenían prediabetes, pero no se les educó sobre lo que eso significa”, dice Leonor Corsino, MD, endocrinóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, quien también se enfoca en la prevención de la diabetes en su comunidad hispana local.

Y la pandemia ha dificultado aún más poder controlar el problema: El 34% de las 2,911 personas, en una nueva encuesta de Consumer Reports, que tienen diabetes o viven con alguien que la tiene dicen que ahora es más difícil para ellos poder hacer ejercicio, lo que puede ayuda a mantener el azúcar en la sangre bajo control.

Lo que se debe hacer

Hazte una prueba anual de detección de diabetes si tienes más de 40 años y sobrepeso.

Si te diagnostican prediabetes, la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) recomienda perder peso y hacer ejercicio moderado, por ejemplo, 150 minutos por semana de caminata rápida.

Cuando los cambios en el estilo de vida solos no funcionan, los medicamentos podrían hacerlo. La ADA recomienda el medicamento genérico metformina, especialmente para personas menores de 60 años con mucho sobrepeso.

En cuanto a Edholm, las caminatas diarias de 30 minutos y haber evitado los azúcares añadidos funcionó. “He descubierto que, si no camino casi todos los días no me siento bien”, dice, “y ya no tengo antojos de azúcar”.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de enero 2021 de la revista de Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.