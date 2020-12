Hulk podría llegar a los Wolves para sustituir a Raúl Jiménez

Después del choque de cabezas entre Raúl Jiménez y David Luiz, que dejó al delantero mexicano con una fractura de cráneo y una posterior cirugía, el Wolverhampton está en busca de un sustituto para el delantero.

Y según información de The Sun, el jugador brasileño Hulk podría ser fichado por los Wolves, quien ahora es un jugador libre después de marcharse del Shanghai SIPG de la Superliga china.

Football Insider informó que el jugador de 34 años ha sido ofrecido al equipo que dirige Nuno Espirito Santo.

Hulk has recently left Chinese side Shanghai SIPG after four years at the club, scoring 76 goals and supplying 54 assists in 145 matches. [source: Football Insider]#WWFC pic.twitter.com/75Dd2IIXJJ

