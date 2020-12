‘Chofis’ López lanza indirecta a la directiva de Chivas por su salida del club

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Javier Eduardo López se encuentra como jugador transferible de Chivas luego de que la institución rojiblanca lo separara del club por indisciplina.

‘La Chofis’ aún no sabe qué le depara el destino, pero ya se prepara física y mentalmente para su próxima aventura, no sin antes mandarle un recadito a su antiguo equipo.

En entrevista, el jugador mostró su molestia por haber salido de Chivas, pues considera que la directiva no sabía “a quién echarle la culpa” por la fiesta que organizó Dieter Villalpando y otros tres jugadores, incluido Eduardo López.

“Sí, hay cosas muy incoherentes que no tienen sentido, en el aspecto en que no sabían ni a quién echarle la culpa y para todo éramos dos o tres, pero ya no me importa, yo me estoy preparando para lo que viene”, afirmó.

“Te da mucha tristeza que pasaron cosas muy injustas, pero ahora a pensar en otras cosas y yo pienso mucho en mi familia y en mi hija para salir adelante”.

“La Chofis” también reveló que actualmente entrena con Raúl Arreola, quien fuera coach de Saúl “Canelo” Álvarez.

“Acá andamos, dándole un ratito con Rulas (Arreola) lo busqué para ponerme a entrenar, para ponerme en forma para lo que venga, ya sea aquí o en MLS”.

