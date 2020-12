Entrenador de fútbol infantil agredió a un niño del equipo, ahora enfrenta cargos

Un entrenador de fútbol americano, que fue filmado golpeando a un jugador de nueve años, fue acusado de abuso infantil y enfrenta cargos.

Las fuerzas del orden ya habían iniciado una investigación de abuso infantil contra Gerrell Williams, luego del incidente ocurrido el 7 de diciembre, en el que se le vio golpear al niño dos veces durante el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Juvenil en Kissimmee, Florida.

Las imágenes tomadas del incidente muestran al entrenador de los Savannah Gators golpeando al joven jugador en el casco. Después de gritarle, lo golpeó por segunda vez, usando tanta fuerza física que el niño perdió el equilibrio y se cayó.

Según un informe del incidente obtenido por ESPN, la madre del niño se había negado a presentar cargos contra Williams.

No room in the game for coaches like this. I hope he is arrested and banned for life. pic.twitter.com/1B0F2cLiqH

— Coach Reed (@CoachReed314) December 9, 2020