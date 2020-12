Turista americana, completamente ebria, se pierde en México a lomos de un caballo y no sabe cómo llegó ahí

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una mujer estadounidense se volvió viral en TikTok después de que terminó perdida mientras, completamente ebria, montaba a caballo en México.

Liz Hicks se grabó en vídeo, que subió a la popular plataforma, para pedir ayuda y declarar que estaba completamente perdida “en la jungla de México, en algún lugar”.

La joven reveló que no tenía idea de adónde iba y no hablaba español, por lo que no podía pedir ayuda a ninguno de los lugareños.

“Hola, TikTok, actualmente estoy en la jungla en algún lugar de México.

No hablo español y estoy a caballo, me emborraché y no sé cómo llegué aquí y nadie a mi alrededor habla mi idioma, así que no saben lo que estoy diciendo.

No sé a dónde voy, solo sé que estoy en un caballo”.

La joven de 21 años parecía estar siguiendo a otro caballo, en el que montaban dos niños pequeños, sin embargo, Liz afirmó que no hablaban inglés, por lo que no tenía idea de lo que le estaban diciendo.

En un segundo clip, la turista parecía mucho más tranquila mientras explicaba que se había separado del resto de su grupo, por lo que simplemente iba a donde el caballo decidiera llevarla.

El clip fue filmado cerca de Yelapa, que es un pueblo costero en Cabo Corrientes, en el estado mexicano de Jalisco.

Afortunadamente, lo que podría haber sido una situación increíblemente peligrosa resultó salir bien, ya que Liz terminó de regreso en su hotel “sana y salva”.

Al día siguiente se grabó de nuevo para explicar que estaba bien y “aclarar algunas cosas”.

“Estoy viva y coleando, estoy de vuelta en mi hotel. El problema con el caballo era que estaba perdida, pero el caballo no estaba perdido. El animal sabía a dónde iba, aparentemente, porque me llevó a esta cascada ”, dijo.

“Me separé de mi grupo porque mi caballo seguía corriendo más rápido que el de los demás, y yo estaba al frente”.

Liz explicó que, en medio de esa situación, su celular murió, por lo que tuvo que esperar al día siguiente para explicar que había llegado a casa a salvo.