El técnico de Pumas quita la culpa a Alfredo Talavera por la derrota ante León

Andrés Lillini, director técnico de Pumas, deslindó de culpas al portero Alfredo Talavera tras la derrota ante León por 2-0 que le costó el título a los universitarios.

Talavera fue señalado en redes sociales por ser unos de los responsables de la caída, sin embargo, Lillini lo defendió e incluso explicó porqué lo puso como titular en la final, siendo que Julio González tuvo buenas actuaciones en la Liguilla.

“Venía hablando con los dos. Fue decisión difícil, tuvimos la jerarquía y talento de ambos. Al final me volqué por la experiencia, sabíamos que teníamos que apuntalar porque somos el equipo más joven del torneo y enfrentábamos a un equipo experimentado. Talavera era de los pocos que ya había disputado la final, y no creo que haya tenido algo que ver en ninguno de los goles porque en el primero tuvimos fallas desde el inicio de la jugada. Me pareció darle su lugar porque nos llevó a la final de una manera espectacular”, explicó el técnico argentino en conferencia.

Por otra parte, Andrés Lillini no ocultó su tristeza después de la derrota y respaldó a su equipo.

“La tristeza no me la puedo sacar de encima, uno no quiere dejar pasar la oportunidad, no quiere defraudar a la gente que está ilusionada por estos jugadores. Sea quien sea el que comande, creo que estos jóvenes de Pumas van a ser una base sólida del equipo y orgulloso porque los jugadores demostraron su calidad. Nos ganó el mejor, pero es un día muy difícil para mí, hoy también me pareció correcto estar con ustedes”.