Trump y Bernie Sanders presionan por nuevo cheque de estímulo

No tienen un proyecto conjunto, pero el presidente Donald Trump y el senador demócrata Bernie Sanders (Vermont) coinciden en la necesidad de enviar un nuevo cheque de estímulo.

“En este momento quiero que los cheques, por más dinero del que están hablando, vayan a la gente… Estoy presionando mucho”, dijo el republicano en Fox News el fin de semana.

El presidente Trump ha modificado sus planes de apoyo a paquetes de estímulo, pero ha mantenido su apoyo a cheques directos a familias, incluido uno de hasta $2,000 dólares.

Ahora, el único plan viable de apoyo por adulto y $500 dólares por cada niño es el impulsado por los senadores Sanders, y el republicano Josh Hawley (Missouri).

I introduced an amendment with @HawleyMO that would provide a direct payment of $1,200 for working-class individuals, $2,400 for couples and $500 for kids.

If that amendment was signed into law, what would it mean for you and your family?

— Bernie Sanders (@SenSanders) December 12, 2020