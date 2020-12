Asambleísta propone la AB71 para solucionar problema de vivienda de los desamparados

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Mama G” recorre todos los días las calles céntricas de Los Ángeles para vender sus mascarillas protectoras contra el COVID-19, pero al final de su jornada laboral no tiene un hogar donde descansar: su casa es la calle y su cama, el frio cemento de las aceras.

“Nunca duermo en el mismo lugar; es demasiado peligroso”, dijo la mujer que ha vivido 16 años a la intemperie.

“Mama G” y miles de indigentes pudieran beneficiarse a futuro con un hogar si se hace realidad el proyecto de intención de ley AB 71 de la asambleísta demócrata Luz Rivas (D-Arleta).

La iniciativa, dada a conocer el 7 de diciembre, propone la recaudación fiscal anual de $2,400 millones de dólares.

El dinero provendría de impuestos a los individuos más ricos del estado o quienes ganen más de un millón de dólares al año.

“Hace algún tiempo tuve una vivienda de Sección 8, pero la administradora me golpeó y me echó fuera, solo porque me faltaban tres dólares para completar la renta”, comentó “Mama G” a La Opinión. “Hice un reporte a la policía, pero nadie creyó que yo era la víctima”.

La iniciativa de la asambleísta Rivas ofrecería soluciones para miles de las 151,000 personas que no tienen un hogar fijo en California.

“Me siento horrible cuando veo familias viviendo debajo de las autopistas o niños que no tienen donde dormir cada noche”, dijo Rivas a La Opinión. “Me parte el corazón que gente de mi propia comunidad viva en las calles y por eso tenemos que hacer algo por ellos”.

La legisladora reconoció que California enfrenta una crisis sin precedentes de personas sin hogar y tiene el potencial de convertirse en una catástrofe si no soluciona.

“AB 71 proporcionará fuentes de financiación estables y continuas para ayudar a los gobiernos locales de todo el estado para implementar políticas y programas que no han avanzado [en el pasado], debido a una financiación limitada e inconsistente que, en última instancia, dejaría a nuestras comunidades locales a la deriva”, añadió.

Ella cree que cerrando las lagunas tributarias a las corporaciones y pidiendo a los residentes más ricos del estado que contribuyan a hacer realidad la ley AB 71, y proporcionará la primera fuente de financiación para combatir la falta de vivienda.

“No sé si los ricos estarán dispuestos a compartir su riqueza, pero nuestro enfoque es cerrar esos resquicios legales para obtener el financiamiento que necesitamos”, aseguró Rivas.

El año pasado la asambleísta obtuvo el compromiso del gobernador Gavin Newsom de trabajar con ella en la lucha para ayudar a las personas sin hogar.

Hasta ahora, los alcaldes de Los Ángeles y Sacramento, Eric Garcetti y Darrell Steinberg ya dieron su espaldarazo al proyecto de ley.

“La legislatura estatal tiene una inmensa oportunidad: implementar una estrategia clara para abordar la crisis de las personas sin hogar, realizar el apoyo e inversiones duraderas en los servicios, y brindar vivienda, atención médica, ayuda, y esperanza a nuestros vecinos más vulnerables”, dijo Garcetti.

Por su parte, Steinberg destacó que los proyectos estatales “Roomkey” y “Homekey” de ayuda a indigentes durante la pandemia de COVID-19 demostraron que la combinación de una sólida financiación adicional y el imperativo de salud pública podrían reducir drásticamente la falta de vivienda para miles de personas.

“Podemos replicar el mismo éxito con financiación sostenida y a largo plazo, un requisito comparable a las órdenes de salud pública que proporciona la misma urgencia [de atención]”, declaró el alcalde de Sacramento. “Esta propuesta audaz nos ayuda a comenzar” a resolver el problema de vivienda.

Un nuevo comienzo es justamente lo que pretende en su vida “Mama G”.

“Desde 2006 a 2016 esperé para que me ayudaran a conseguir un departamento de Sección 8, pero tres años después me echaron a la calle”, expresó la mujer de 44 años. “Yo no uso drogas ni tampoco soy prostituta; vivo en la calle por necesidad de un trabajo y un lugar digno donde vivir. Eso es todo lo que necesito”.

En cifras

Según datos oficiales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, en enero de 2019 se estimaba que, en un solo día, unas 151,278 personas experimentaron la falta de vivienda en California.

Este es el número más alto desde 2007 y representó un aumento del 17% desde 2018.

En el sur de California, la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) mostró en su conteo que 66,436 personas no tenían hogar en el condado este año, mientras que en la ciudad se contabilizaron 41,290 individuos sin un hogar.

Los expertos predicen aumentos significativos en el número de personas sin hogar en 2021 COVID-19 como resultado de la recesión económica.

“151,000 californianos todavía no tienen un refugio; es por eso por lo que necesitamos una inversión anual sostenida para proveer con un hogar a los californianos, creado a través de un sistema tributario más equitativo y defendiendo a los más necesitados”, precisó Christopher Martin, Director de Políticas de Housing California.

Entre la población sin hogar de California, los latinos tienen menos probabilidades de acceder a los servicios disponibles en sus comunidades, mientras que los afroamericanos están representados de manera desproporcionada.

Uno de ellos, Ronald Totresss, de 50 años, un amigo de “Mama G” que lleva 20 años viviendo en las calles angelinas.

“Para todos nosotros es difícil la vida y necesitamos ayuda”, dijo el hombre conocido como “Black Jesus. “Si al menos tuviera un cuarto donde dormir tendría una vida más tranquila”.