Le dio con todo a la MLS: Agente de Zlatan lamentó el paso del jugador por el LA Galaxy: “Fue una pérdida de tiempo”

Pese a que Zlatan Ibrahimovic dominó en la MLS durante su paso por LA Galaxy, anotando un promedio de casi un gol por partido, su agente, Mino Raiola, declaró que está arrepentido de llevar al jugador a la liga estadounidense, donde insinuó que no se juega fútbol de verdad.

“Lamenté llevarlo a la MLS, fue una pérdida de tiempo allí. Tenía que quedarse en Europa, en el futbol real”, dijo a la prensa durante la gala del Golden Boy.

Zlatan Ibrahimovic can play for five more years, says Mino Raiola 👀

He also says his spell at LA Galaxy was a waste of time 😳 pic.twitter.com/KtCVfPOGc7

— Goal (@goal) December 14, 2020