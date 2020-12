Mitch McConnell por fin reconoce triunfo de Joe Biden

Tardó casi un mes, pero el líder republicano del Senado, Mitch McConnell (Kentucky) finalmente felicitó al presidente electo Joe Biden.

Lo hizo tras la votación del Colegio Electoral y con ello dejó atrás al presidente Donald Trump y sus reclamos de “fraude electoral”.

“A partir de esta mañana, nuestro país tiene oficialmente un presidente electo y una vicepresidenta electa”, dijo McConnell. “El Colegio Electoral ha hablado. Entonces, hoy quiero felicitar al presidente electo Joe Biden”.

También felicitó a la vicepresidenta electa Kamala Harris, de quien destacó ser la primera en ser electa.

“Más allá de nuestras diferencias, todos los estadounidenses pueden enorgullecerse de que nuestra nación tenga una vicepresidenta electa por primera vez”, expresó.

.@senatemajldr: "So, as of this this morning, our country has officially a President-elect and a Vice President-elect… The Electoral College has spoken. So, today I want to congratulate President-elect Joe Biden." pic.twitter.com/4S7Xv7otsH

— CSPAN (@cspan) December 15, 2020