¿Willie Colón se pronuncia a favor de despedir empleados que votaron por Biden?

Willie Colón compartió un mensaje en Twitter que ha dejado a fans y no seguidores impactados, sobre todo porque debido a su aparente apoyo a Donald Trump parece estar a favor de “despedir a 60 empleado que presuntamente votaron por Joe Biden y Kamala Harris”.

Todo este escándalo empezó porque el cantante de origen puertorriqueño reconoció, muy a su pesar, que el partido demócrata es el oficial ganador de las elecciones presidenciales 2020, cuyo resultado ha dejado a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos y a Kamala Harris como su Vicepresidenta.

Los hechos no han sido del agrado del salsero quien expuso lo siguiente en Twitter:

“Estimados empleados: Como director ejecutivo de esta organización, me he resignado al hecho de que Joe Biden es nuestro presidente y que nuestros impuestos y tarifas gubernamentales aumentarán de manera grande. Para compensar estos aumentos, nuestros precios tendrían que aumentar aproximadamente un 10%. Pero, dado que no podemos aumentar nuestros precios en este momento debido al lamentable estado de la economía, tendremos que despedir a 60 de nuestros empleados. Esto realmente me ha estado molestando ya que creo que aquí somos familia y no sabía cómo elegir quién tendría que ir. Entonces, esto es lo que hice… Caminé a través de nuestros estacionamientos y encontré 60 calcomanías de parachoques de “Biden/Harris” en los autos de nuestros empleados y decidí que estas personas serán las que dejaré ir. No puedo pensar en una forma más justa de abordar este problema. Votaron por el cambio… yo se los di. Veré a los demás en el picnic anual de la empresa”.

Se desconoce si la publicación nace de algún meme que pudo haber llamado la atención del cantante, y cuyo mensaje comparte, razón por la cual lo viralizó en sus redes sociales. Sin embargo, el resultado es que muchos están claramente indignados por su aparente postura, hecho que ha suscitado en una ola de críticas en su contra. Hay quienes lo consideran un ser “lamentable”.

Si su empresa despide a quienes votaron por Biden, los clientes haremos lo propio, quienes votaron por Biden no compren es esa empresa, que se mantengan con las compras de los Trumpistas. — Lyda Timana Rojas (@LydaTimana_R) December 15, 2020

Que asco de ser humano es ud. — Beto Coral (@Betocoralg) December 15, 2020

Otros están totalmente a favor de su postura o del pensamiento que comparte, que está en contra de la victoria de cualquier movimiento o partido político que pueda ser considerado socialista.