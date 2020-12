Lorenzo Méndez admite que su relación con Chiquis Rivera no ha terminado y afirma que ella ha sido su víctima

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lorenzo Méndez se confesó con Lucho Borrego, panelista de Suelta La Sopa. El cantante admitió que su relación con Chiquis Rivera no ha terminado, pero también reveló que la hija de Jenni Rivera también, en gran medida, ha sido su víctima. “Se puede decir que fue víctima de cambios y de depresión mía. Yo quería como apagarme, no sé cómo explicarlo”, aseveró el músico.

El cantante también compartió que Chiquis Rivera tiene dos caras y que él las conoce a la perfección. Claro que sí. Pero también afirma que él se enamoró del rostro que ella mantiene alejado de los reflectores. Se enamoró de la mujer lejos del mundo de las celebridades. Explicó que salir de La Original Banda el Limón generó en él una terrible depresión. Esta caída emocional la vivió al lado de su futura ex esposa, quien lo apoyo en todo este proceso, convirtiéndose también en su mejor apoyo, porque junto a ella encontró paz, pero ésta no duró.

A nivel profesional también está convencido de que quiere destacarse por él mismo, no por quién sea su pareja. “Literalmente, me siento liberado, quiero demostrarle al mundo quién es Lorenzo Méndez, no Lorenzo Méndez el vocalista de… No Lorenzo Méndez casado con una reina, que es Chiquis. Me perdí muchísimas cosas, pero mira, todo pasa por algo y necesitaba cerrar ciclos“.

Sobre el cierre de ciclos Lucho Borrego intervino, y le preguntó su ciclo con Chiquis Rivera ya estaba cerrado y sobre esto fue contundente: “No siento que esté cerrado el ciclo con ella”.