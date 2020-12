Poderosa tormenta invernal afecta a más de 70 millones en Estados Unidos

El noreste de Estados Unidos enfrenta este miércoles una tormenta invernal de grandes proporciones, con pronósticos de nieve, lluvias heladas, inundaciones costeras y fuertes vientos, que pueden provocar cortes de electricidad y baja visibilidad en las carreteras, estiman meteorólogos.

A primera hora de la tarde, la tormenta ya estaba provocando condiciones de viaje peligrosas en partes de la costa del Atlántico Medio.

Las primeras nevadas se registraban en la región de Baltimore, Washington D.C. y Nueva York, y los meteorólogos estiman que le seguirán aguanieve y quizás lluvia helada al anochecer.

Se espera que la tormenta afecte a unas 70 millones de personas, con algunas áreas acumulando hasta dos pies (medio metro) de nieve el jueves, indicó nuestra cadena hermana NBC News.

Las temperaturas gélidas llegaron ya en la mañana a Virginia y Carolina del Norte, donde la agencia de emergencias estatal instó a los conductores a tener cuidado en las carreteras.

Las escuelas que dan clases presenciales desde el norte de Virginia hasta Philadelphia ya cerraron o anunciaron planes para cerrar temprano el miércoles.

La alerta ha llevado además a gobiernos estatales a ajustar sus sistemas de transporte público, como en el caso de Nueva Jersey. Además, se avisa a la población que la tormenta podría afectar la toma de pruebas de coronavirus.

Para el norte de California también se pronostica una tormenta de invierno con amplias lluvias y nieve en las montañas desde el miércoles por la tarde, por lo que no se recomienda viajar en la región por lo que se han impuesto cierres en rutas estatales.

Ciudades del noreste cubrían este miércoles sus calles con sal y sacaban sus equipos de limpieza de nieve para lo que se espera sea una de las tormentas más grandes e intensas en años. La recomendación de las autoridades es permanecer en casa.

“Esta va a ser una tormenta seria, y la gente debe tomarlo en serio”, advirtió el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa el martes.

La tormenta sería la más grande que ha visto la ciudad en años, dijo De Blasio, por lo que se ha pedido a los neoyorquinos que eviten viajar o tomar el metro a menos que sea necesario. La ciudad ha ordenado además que todas las comidas al aire libre se suspendan antes de las 2 de la tarde.

⚠️ A Winter Storm Warning is now in effect throughout the entire region Tri-State Region.

❄️Much of the region will see 8-12 inches of snowfall with areas near New York City and areas northwest seeing 12-18 inches possible this evening into tomorrow.#NYwx #NYCwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/ThlUetz3up

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 16, 2020