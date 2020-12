Agenda de eventos: diversión para todos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Concierto de jazz Luminarias como Wynton Marsalis, Rubén Blades, Catherine Russell, Kurt Elling y Ashley Pezzotti serán parte del Big Band Holidays, un concierto virtual para celebrar en grande las fiestas navideñas. Desde 1989, este evento ha sido una tradición del Jazz at Lincoln Center de Nueva York.

El show, que estará musicalizado por la Jazz at Lincoln Center Orchestra, incluirá la interpretación de clásicos navideños como “Winter Wonderland”, “‘Zat You, Santa Claus?”, “Nutcracker Suite, Mvt. III”, “O Tannenbaum”, “Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!” y “Little Drummer Boy”. En esta presentación virtual se combinarán interpretaciones nuevas grabadas en el Frederick P. Rose Hall del Jazz at Lincoln Center, grabaciones virtuales hechas en casa y lo más destacado de los conciertos pasados de Big Band Holidays. Sábado 7 pm, hora del Este. Los asistentes que compren boleto tendrán acceso bajo demanda al concierto hasta el 27 de diciembre a las 3 pm, hora del Este. Boletos $25. Informes jazz.org.

Celebración con ballet

Con todo y las limitaciones que impone la pandemia, el Ballet Hispánico se las ha arreglado para hacer de las fiestas navideñas una celebración colorida, emocionante y a la vez cultural. Los ritmos de la conga, la rumba, el mambo y el chachachá cobrarán vida en una fiesta en la que se mostrará “Club Havana”, uno de los trabajos más emblemáticos de esta compañía.

A través de su canal de YouTube y de su página de Facebook, el Ballet Hispánico celebrará a la música y a la danza afrocubana, que son las piezas centrales de la BUnidos Our Artists Our Future, una campaña que ofrece una plataforma a los miembros de la compañía para continuar mostrando su arte, al tiempo que ofrece alivio financiero mientras se navega en la incertidumbre de la pandemia. Para quienes anhelan volver a los museos, la historia de la compañía se puede encontrar en las experiencias en línea en la página Google Arts & Culture Exhibit del Ballet Hispánico. La exhibición comparte la historia de cómo la organización de danza latina más importante de Estados Unidos ha sido un oasis de diversidad e inclusión en los últimos 50 años. La presentación de danza tendrá lugar el miércoles 7:30 pm, hora del Este. Informes ballethispanico.org.

Fiesta africana de fin de año

El Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute presenta Umoja!, una celebración virtual de fin de año.

Umoja, que significa unidad en suajelí, es el corazón de lo que es este centro, que debido a los eventos que han transcurrido en este 2020, busca unir a la diáspora africana, sin importar si es afroamericano, brasileño, puertorriqueño, jamaiquino, de Trinidad y Tobago o afroamericano. Umoja tiene la intención de recordar la importancia de la unión en las familias, en los vecindarios, en la nación y en la diáspora. El evento estará conducido por Julissa Contreras “Lady Who Bronché”. En la parte musical participan Phony PPL, Oshun y Los Pleneros de la 21. Hoy 8 pm. Gratis. Informes cccadi.org.

Actividades para niños Para hacer que estas fiestas en medio de la pandemia sean un poco más llevaderas, el museo de niños kidSTREAM, de Camarillo, California, preparó una serie de actividades que estarán disponibles en las redes sociales de esta institución. La primera de ellas es Arctic Animal and Sea Life Aquarium, que tendrá lugar hoy y que tiene como fin dar a conocer datos interesantes sobre las criaturas del antártico y de las que viven en los acuarios; al mismo tiempo, se realizarán manualidades usando materiales reciclados y utensilios que usualmente se encuentran en casa. También habrá rifas. Las actividades continúan el lunes y el martes. Con estas actividades de aprendizaje, también se ofrecerá un adelanto de lo que serán las nueve experiencias inmersivas al aire libre que estarán disponibles en el kidsTREAM en 2021. Gratis. Informes kidstream.org. Concierto benéfico El Bronx Arts Ensemble es una institución que brinda música y artes relacionadas a las escuelas de El Bronx y vecindarios vecinos. Realiza presentaciones en vivo y ofrece educación artística que estimula la creatividad, la imaginación y las aspiraciones. Hoy llevará a cabo el BAE Holiday Benefit Concert en su muro de Facebook, que aunque gratuito solicita cualquier donación para continuar con su labor en vecindarios desfavorecidos. En este evento especial participan en la parte musical la mezzo-soprano Linda Collazo, los violinistas Allison Arias y Alexander Estrellas y el pianista Pablo Zinger. Interpretarán temas como “Winter Wonderland”, “Ocho Kandelikas”, “Have Yourself A Merry Little Christmas” y “Silent Night”. Judith Insell, directora artística del BAE dará una presentación especial por Kwanzaa y David Nussenbaum, director ejecutivo de BAE ofrecerá un mensaje. Hoy 7 pm, hora del Este. Gratis. En vivo desde facebook.com/bronxartsensemble. Show con causa La Fundación Comparte Vida, que tiene como misión luchar contra la leucemia y otras enfermedades hematológicas o de origen genético mediante la recolección de fondos, celebra sus 22 años de existencia con el concierto virtual Compartiendo vida y esperanza en Navidad, y en el que participa el tenor Fernando de la Mora, con Emmanuel y con su hijo, Alexander Hacha, como invitados especiales.

Los artistas estarán acompañados de la Orquesta de Cámara Mexicana, que dirige el maestro Rodrigo Macías, quien como De la Mora, es benefactor de esta institución. Viernes 6 pm, hora del Pacífico. Donativo aproximado de $7.50 a $100 o más. Informes cinepolisklic.com.