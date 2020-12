Paty Manterola admite que cuando se enoja le hace más fácil explotar en español que en inglés

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Paty Manterola renueva sus votos matrimoniales con Forrest Kolb a 10 años de haber celebrado su boda y aunque han vivido momentos complicados como pareja, sigue muy enamorada de su esposo.

“Tenemos la bendición de haber llegado creciendo en amor, lo puedo decir convencida. Obviamente, no ha sido fácil como en cualquier familia, tenemos momentos difíciles, pero algo que ha prevalecido en nosotros, es esa renovación de votos todos los días, esa renovación de creer en nuestro amor y en lo que queríamos construir Forrest y yo, desde el inicio“.

El tener una familia bicultural ha sido un gran reto, pues mientras sus hijos crecen en Estados Unidos, en un hogar donde se habla inglés, ella lucha por enseñarles español y las costumbres mexicanas.

“Los niños, digamos que su lengua dentro de la casa, cuando escuchan a mamá y papá hablar ha sido inglés, entonces aunque yo les hablo en español y me entienden perfecto, la verdad es que sí les cuesta un poco de trabajo a veces, sobre todo para sentirse cómodos, hablar en español completamente.

“Obviamente, con mi mamá y con la gente que habla en español aquí en México lo practican. Sí tiene, obviamente, sus complicaciones. Yo he tratado de la mejor manera que puedo inculcar en mis hijos el amor por México, ellos son mexicanos, tienen su pasaporte y se sienten muy orgullosos de ser mexicanos”.

Además, Paty confiesa que cuando se enoja, la única forma que encuentra para expresarse es el español. “A mí no me sale enojarme en inglés ¡no puedo, no puedo! Entonces cuando me enojo me sale el español a todo lo que da y Forrest a veces me entiende”.

“Yo creo que también ese es uno de los secretos que nos ha mantenido juntos, porque no me entiende cuando me enojo y pues, entonces, me da ‘el avión'”, concluyó la cantante.