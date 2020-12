Talina Fernández revela detalles de la discusión que tuvo con su nieta: “El novio estaba en el cuarto de Paula”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En una entrevista otorgada al programa ‘Sale el Sol’, Talina Fernández dijo estar en paz con las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, ya que todas han sido pensando en el bien de su familia y decidió confesar cuál fue el verdadero motivo por el que su nieta, Paula Levy, se fue de la casa:

“Se fue de mi casa porque la regañé, pero se fue a casa de María, entonces dijo que estaba homeless para que le tuvieran lástima de que no tenía casa. Está en casa de María y María también es mi más amada nieta“, confirmó.

Sin embargo, “La Dama del Buen Decir” decidió compartir más detalles del día en que regañó a su nieta. Fue durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, en donde la comunicadora recordó lo que sucedió el día en que Paula se fue de su casa y el motivo por el que tomó esta decisión.

“Paula se fue, se fue porque la regañé, porque había metido a su novio a mi casa a las 4 de la mañana y había dejado la puerta de la calle abierta por enésima vez. Fui y la regañé y el novio estaba en el cuarto de Paula, echado, y le dije: ‘Este señor no me lo vuelves a traer’, yo enfurecida, porque, ¿cómo me dejas la puerta de la calle abierta? Al rato bajó y me dijo: ‘Está visto que tú y yo no nos podemos llevar bien’, bueno y se fue“.

La madre de la fallecida actriz, Mariana Levy, señaló nuevamente que su nieta nunca estuvo homeless (sin hogar) como lo hizo saber en una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, ya que su hermana la llevó a vivir a su casa bajo ciertas condiciones que tampoco cumplió:

“María, mi otra nieta, le dio acogida en su casa y ella le dijo, ‘nada más nos tienes que cuidar por la pandemia, Paula, por favor, no entres y salgas, vayas y vengas, te quedas aquí’. ¿Y sabes qué hizo? Se fue a una fiesta a Acapulco“, narró puntualmente.

Asimismo, reveló que anteriormente tuvo otros altercados de la misma naturaleza por culpa de la pareja de su nieta: “Cuando salía con aquel susodicho (el novio de Paula) y le hablabas, no había manera de que contestara, no había manera de saber cuándo regresaba, cómo estaba, entonces decidió irse a casa de María“.

La conductora reiteró que todas las decisiones que ha tomado son con base en el amor que le tiene a la joven de 18 años, sin embargo, reconoció que ya no está en la edad de vivir en la zozobra.

“Traté de ayudarla, la llevé con el cardiólogo primero, con el psiquiatra, le hicieron electroencefalograma, Paula no se deja ayudar y si puede hace algo que te hace brincar el corazón“, pero a pesar de todos sus esfuerzos, cree que su neta está desorientada y lastimada: “No se deja querer, no se deja abrazar, está furiosa con la vida“, dijo.