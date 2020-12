Divertida y exigente carta de una niña a Papá Noel se hace viral

La lista de regalos de una niña se volvió viral y no es para menos. La niña, lejos de pedir juguetes, probó con peticiones mucho más extravagantes, y costosas, como un viaje a Francia, un iPhone, AirPods, la computadora “más reciente” y la PlayStation 4 y 5, a pesar de admitir que “fracasó estrepitosamente” en el propósito de ser buena este año.

En una carta a Santa, la niña de nueve años anotó los regalos que espera recibir esta Navidad, pero no pidió uno o dos regalos, pidió un total de 12.

Su hermano mayor no pudo evitar reírse cuando encontró la lista y luego la compartió en Twitter.

Y’all, look at this letter my little 9y/r sister wrote to Santa😆😫. pic.twitter.com/yjSQpURjli

— Desi die Mula (@AllyTheJedi) December 15, 2020