Elecciones 2020: ¿por qué los votantes blancos apoyaron a Trump?

Las elecciones presidenciales de noviembre registraron una alta participación que no se veía en los últimos 120 años, pero a la vez pusieron en evidencia una clara brecha racial: la mayoría de los votantes de las minorías votaron por Joe Biden mientras que 3 de cada 5 de ese grupo prefirieron a Trump.

En tanto, las mujeres blancas se inclinaron levemente por Trump, contra las de las minorías que salieron en grandes números a las urnas para votar contra el actual presidente.

Tres expertos en el tema electoral analizaron las motivaciones del voto para entender sus implicaciones para el futuro durante la videoconferencia: “La brecha racial durante las elecciones del 2021: por qué los votantes blancos incluyendo las mujeres apoyan a Trump”, organizada por Ethnic Media Services.

“Después de las elecciones presidenciales, nos queda un largo camino para una democracia realmente inclusiva y accesible. Debemos demandar a nuestros líderes demócratas y republicanos, abandonar el tribalismo partidista y comprometerse a trabajar en los grandes desafíos del país, COVID-19, la recesión y la reforma a la justicia criminal”, dijo Mindy Romero, fundadora y directora del Centro de Democracia Inclusiva de la Universidad del Sur de California.

Precisó que en la elección pasada, 66.7% de los electores salieron a las urnas. “La participación más alta desde 1900; y aparentemente la mitad, 74 millones, apoyó a Trump; y la otra mitad no considera aceptable que así sea”.

Sin embargo, aclaró que no es que la mitad del país haya salido a votar por Trump sino que 85 millones de ciudadanos elegibles para votar, no lo hicieron. “Al agregar a estos últimos a la cuenta, tenemos que 31% de todos los electores elegibles para votar eligieron a Trump ; y 33% a Biden”.

Precisó que en California, el votante es más diverso, pero en el resto del país es más blanco; y este grupo siempre está más representado en las votaciones a nivel de todos los estados.

Y aunque hubo variaciones, los votantes de las minorías votaron como grupo más por Biden.

“En California, el 47% de los votantes blancos votaron por Trump, lo que pudiera ser una sorpresa en un estado demócrata; en el país fue el 58%. El nivel de apoyo para el presidente republicano se mantuvo igual que en 2016”.

Hizo ver que el país desde hace mucho tiempo está polarizado por raza y grupo étnico.

“La presidencia de Trump ha hecho que más estadounidenses se enfrenten al racismo institucional. Mucha gente no puede entender cómo puedes votar por alguien racista; pero quienes lo apoyan dicen que no ven sus acciones como racistas. Esto puede ser y no lo defiendo, pero se explica cuando vemos que Trump dice que algunos no todos los mexicanos son violadores, y lo deja abierto para la interpretación”.

Romero concluyó con una nota positiva. “Los estadounidenses votaron como no se había visto en décadas. En tanto, los votantes jóvenes y de las minorías tuvieron un papel decisivo en los estados claves de Arizona, Pensilvania y Georgia. Sin importar el partido político debemos seguir votando; y comprometernos por un mejor Estados Unidos con un electorado más representativo y menos polarizado.

¿Qué pasó?

Arlie Russell Hochschild, profesora de sociología de la Universidad de California en Berkeley, dijo que es importante tratar de entender qué pasó con los 74 millones de personas que votaron por Trump. “Mucha gente blanca, cristiana y de la Iglesia Pentecostal se ven como un grupo minoritario en declive, y piensan que la vida está diseñada en su contra. Tienen una idea de la realidad a través de Fox News, pero también de CNN y NBC que miran para ver qué piensa el otro lado”.

Los blancos pro Trump, mencionó, ven que hay una clase de Estudios Chicanos, y creen que a ellos los han dejado de lado. “No tenemos un club, y si lo tuviéramos nos verían como racistas, dicen”.

En sus entrevistas, la socióloga ha encontrado que los blancos consideran que la gente de color está incrementándose y mejorando. “Pero si vemos los ingresos de la gente afroamericana no han subido en 30 años; en 2008 perdieron sus casas; y la Acción Afirmativa no los ayudó para estar al nivel de los blancos”.

En realidad, consideró Russell Hochschild, los blancos Trumpistas están deprimidos y tienen miedo. “No podemos decir que simplemente son racistas. El mejor enfoque es decirles, yo te entiendo. Y yo les pregunté en mis entrevistas a esos blancos del Estados Unidos profundo, qué hay de Trump, ¿te ayudó?… Bueno, él nos prometió. ¿Ha habido nuevas industrias?… tampoco. El agua, ¿está mejor?… no. ¿Los precios?… no. No ha hecho nada. La vida no es mejor para ellos con Trump aún cuando lo ven como El Salvador”.

Tiempo de corregir

Devin Phoenix, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de California en Irvine, preguntó por qué la gente de las minorías pudo volver a votar por Trump a pesar de las protestas, COVID y la recesión.

“¿Cuál es el problema dentro del sistema? ¿Cómo podemos entenderlo para ver cómo corregimos? ¿Por qué la gente de las minorías no se alineó como se esperaba?.

Y respondió con más preguntas. ¿fue ansiedad? ¿miedo? ¿ira? ¿por qué seguir con Trump si no cumplió sus promesas y la economía está mal?”.

El profesor Phoenix respondió que el sistema de medios que utiliza Trump supo cómo lidiar con las emociones “Normalizó la polarización y la división no solo de la raza sino del estado socioeconómico”.